Elezioni Baykar Piaggio Aerospace, Fim Cisl prima lista a Genova: “Lo stabilimento di Sestri Ponente deve avere un ruolo strategico nel rilancio dell’azienda”

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali in Baykar Piaggio Aerospace a Genova. La Fim Cisl è risultata la lista più votata con 50 preferenze, davanti a Fiom, che ha ottenuto 30 voti, e Uilm, con 24. Tra i candidati, il più votato è stato Andrea Divano della Fim Cisl, mentre Simone Diranno è risultato il secondo più eletto della lista. Per la Fim il risultato rappresenta ora un punto di partenza in vista delle prossime sfide legate al rilancio dello stabilimento genovese, agli investimenti e alla tutela dell'occupazione.

"Ora metteremo il massimo impegno per affrontare e risolvere i problemi ancora aperti e, soprattutto, per definire, sostenere e seguire gli investimenti necessari al rilancio di Piaggio Aerospace”, - spiega la Fim Cisl Liguria:“La priorità è creare le condizioni affinché il sito genovese possa tornare a essere un punto di riferimento per le attività produttive, tecnologiche e industriali del gruppo, attraverso investimenti, sviluppo delle competenze e una prospettiva occupazionale stabile”, aggiunge il sindacato. Il risultato delle elezioni rappresenta per la Fim Cisl un punto di partenza per affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori e contribuire concretamente al rilancio dell’azienda. “La responsabilità che ci è stata affidata ci impegna a lavorare con determinazione affinché agli annunci seguano investimenti e progetti concreti. Genova deve essere protagonista del rilancio di Piaggio Aerospace e lo stabilimento deve poter esprimere pienamente il proprio valore industriale e le professionalità presenti”.