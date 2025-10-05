Soroptimist Club di Savona, festa di compleanno con un tè solidale

Nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia, “Hai detto …. Soroptimist? “, nel pomeriggio di sabato 4 ottobre, nel refettorio del Seminario Vescovile di Savona, con la vista di una delle più belle copie del Cenacolo di Leonardo, il Soroptimist Club di Savona ha festeggiato il suo 49esimo compleanno con un tè solidale.

Nel corso del pomeriggio, il Soroptimist Savona, oltre a ricordare la sua storia e i suoi obiettivi attraverso la testimonianza di una socia fondatrice, ha offerto ad amiche e autorità un tè del Commercio equo e solidale e una tortina preparata appositamente per l’occasione dagli allievi dell’Istituto Alberghiero” Migliorini“ di Finale Ligure.

Al termine è stato possibile acquistare le tortine Soroptimist, il cui ricavato, al netto delle spese, andrà a favore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Savona per l’acquisto di kit di primo intervento (composto da t- shirt, pantaloni, intimo, ciabattine, spazzolino/ dentifricio …) per donne che si trovino al Pronto Soccorso sole o in difficoltà.

"Ringraziamo la dottoressa Grazia Guiddo e la Dottoressa Francesca Gargiuli del Pronto Soccorso per la partecipazione e la testimonianza", fanno sapere dal Soroptimist Club di Savona.

La vendita delle tortine proseguirà nei prossimi giorni, secondo le modalità indicate nella locandina che si allega.