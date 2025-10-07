Iniziate a Savona le lezioni per il corso di Laurea in Infermieristica

“Con entusiasmo, partecipazione e un profondo senso di responsabilità collettiva si è svolta, in data 06 ottobre 2025, presso il Campus Universitario di Savona dell'Università degli Studi di Genova, alla presenza del Direttore delle Attività Professionalizzanti e dei Tutor Clinici, la prima giornata di lezione del Corso di Laurea in Infermieristica, per l’anno accademico appena cominciato”.

Lo affermano in una nota dall’Ordine Professioni Infermieristiche.

“Un momento ricco di significato, che segna l’avvio ufficiale del percorso formativo per le nuove matricole – aggiungono -, pronte ad affrontare con determinazione, passione e impegno la sfida di diventare professionisti della salute”.

Particolarmente significativo l’intervento della Dott.ssa Roberta Rapetti, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona, che ha portato il saluto istituzionale ed il benvenuto dell’intera comunità infermieristica ai nuovi studenti

Nel suo discorso, la Presidente ha evidenziato il ruolo centrale che l’infermiere riveste nella presa in carico globale della persona, sottolineando come la formazione universitaria sia sempre più orientata a integrare rigore scientifico, competenze relazionali e pratica clinica avanzata.

L’inizio del nuovo anno accademico rappresenta dunque non soltanto un traguardo per l’ateneo Genovese e per il polo Savonese, ma anche un nuovo punto di partenza per giovani studenti che, con entusiasmo e impegno, si preparano a diventare protagonisti attivi e consapevoli all’interno del Sistema Salute.

“Agli iscritti al primo anno è stato rivolto un caloroso augurio: che il percorso appena intrapreso sia ricco di stimoli, crescita personale, esperienze significative e soddisfazioni future”, concludono.