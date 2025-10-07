Nuova leadership per la Fiaip: il ligure Fabrizio Segalerba alla presidenza nazionale

"La Liguria sarà rappresentata al meglio grazie all’elezione di Fabrizio Segalerba come presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali". Lo afferma Fabio Becchi, presidente Fiaip provinciale di Savona uscente, di ritorno dal sedicesimo congresso nazionale tenutosi al Palazzo dei Congressi di Riccione.

Becchi sottolinea che "il confronto tra la categoria e Segalerba ha generato idee per una visione rinnovata della federazione, focalizzata sulle politiche abitative, sul comparto turistico, sulle politiche giovanili e sulla lotta all’abusivismo professionale. Si tratta solo di alcuni temi inseriti nel programma del neo presidente. Sotto la guida di Segalerba – continua Becchi – la Fiaip continuerà a lavorare per la qualità, la formazione continua e la professionalità, con l’obiettivo di rafforzare la percezione dell’agente immobiliare come punto di riferimento per cittadini e istituzioni".

Aggiunge e conclude Fabio Becchi: "Un’altra sfida importante sarà rappresentata dall’intelligenza artificiale, una rivoluzione che può cambiare radicalmente il lavoro degli agenti immobiliari. Segalerba porterà nuova linfa alla categoria grazie a una dirigenza giovane e coraggiosa, una squadra scelta da chi sa scegliere".