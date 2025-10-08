Differenziata a Savona, per il Pd "la strada intrapresa sta dando i propri frutti: alla lunga riduzione di rifiuti e costi"

"Il raggiungimento del 70% nella raccolta differenziata nel comune di Savona, a pochi mesi dall'inizio del percorso e tenendo conto che il sistema è ancora ampiamente in fase di rodaggio, è un risultato significativo che testimonia in primo luogo la serietà e il senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini savonesi."

Sono Simone Anselmo, segretario dell'Unione Comunale del Partito Democratico, e il segretario provinciale dem, Emanuele Parrinello, a benedire così il nuovo sistema di gestione dei rifiuti nella Città della Torretta, in una nota in cui plaudono ai cittadini e indicano le prossime mosse necessarie per consolidare il risultato e superare le criticità.

"Insieme a Seas ora - continuano -, è necessario proseguire per completare la copertura dell'intero territorio con il porta a porta, mettere a punto le situazioni che sono ancora critiche ed effettuare gli aggiustamenti e le correzioni di rotta necessari affinché il sistema esca da questa inevitabile fase iniziale di rodaggio e inizi a funzionare nel modo più 'naturale', senza disagi e avendo trovato per ciascun problema la soluzione migliore".

"Da questo punto di vista, oltre a continuare l'azione di ascolto capillare della città, via per via, come si è fatto finora, pensiamo possa essere utile la costituzione del Tavolo sui rifiuti con le associazioni, da poco annunciata dal Comune" aggiungono Anselmo e Parrinello, secondo i quali i dati dimostrano quindi, in sintesi, "che la strada intrapresa sta dando i propri frutti".

"Una raccolta differenziata fatta nel modo giusto, oltre al riciclo di molti materiali, comporta anche la riduzione del residuo da smaltire e quindi, alla lunga, non solo un vantaggio per l'ambiente ma anche una riduzione dei costi di smaltimento - concludono - Perciò occorre guardare agli aspetti positivi, che sono già molti, e avere chiaro che quelli negativi non sono problemi insormontabili ma possono essere affrontati e corretti: l'impegno dell'Amministrazione su questo punto ci pare massimo."