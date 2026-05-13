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Cronaca | 13 maggio 2026, 19:00

Addio a Maria, la piccola di 11 anni strappata alla vita dopo un malore improvviso

La ragazzina si è spenta all'ospedale Gaslini di Genova. Frequentava la prima media a Savona

Addio a Maria, la piccola di 11 anni strappata alla vita dopo un malore improvviso

Savona piange Maria Bottinelli, 11 anni, deceduta all'ospedale Gaslini di Genova in seguito a un malore improvviso. Dopo un primo trasporto all'ospedale San Paolo, era stata trasferita nel nosocomio pediatrico del capoluogo. 

La ragazzina frequentava la prima media all'istituto Pertini, dove la notizia ha lasciato attoniti compagni, insegnanti e personale scolastico. Praticava da anni danza classica.

Maria lascia i genitori, Elisa e Simone, e i due fratelli minori, Stefano e Pietro. In queste ore alla famiglia stanno arrivando numerose attestazioni di vicinanza dalla città.

Redazione

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