Scoprire Albenga “a passo lento”: il 31 ottobre il trekking urbano nel centro storico

Il 31 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, istituita nel 2003 dal Comune di Siena, anche Albenga invita cittadini e visitatori a riscoprire la città “a passo lento” con un’iniziativa dedicata al turismo sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio urbano.

L’assessore al Turismo Camilla Vio spiega: «Insieme alla nostra Project & Communication Manager Simona Barbera, abbiamo pensato di proporre – o meglio, riproporre – un percorso urbano alla scoperta del nostro centro storico: si tratta del Percorso Blu di San Martino, realizzato nell’ambito del progetto New Pilgrim Age».

L’itinerario attraversa alcune delle torri e piazze più suggestive di Albenga, tra cui Torre Cazzulini, Torre Oddo, Torre Peloso Cepolla, la Torre Comunale e il Campanile, la Torre Lengueglia D’Oria e Piazza dei Leoni con i Palazzi Costa Carretto. A guidare i partecipanti lungo il tragitto sarà il personale dello IAT, mentre le lettrici dell’APS #cosavuoichetilegga offriranno momenti di narrazione con letture dedicate alla storia e alle curiosità dei luoghi visitati.

Il ritrovo è fissato alle 15:45 presso l’Ufficio IAT – Torre Civica, con partenza alle 16:00. Il gruppo sarà accompagnato da Ester Bozzano dello IAT, e in ogni tappa le lettrici dell’associazione proporranno un breve racconto o aneddoto legato al sito. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, possibile sia recandosi di persona all’Ufficio IAT sia scrivendo a turismo@comune.albenga.sv.it entro le ore 11:00 del 30 ottobre.

«Non è solo una camminata – sottolinea l’assessore Vio – ma un’esperienza culturale, sostenibile e accessibile a tutti, che attraversa strade, vicoli, monumenti e palazzi storici. Camminare in città significa guardare con occhi nuovi ciò che credevamo di conoscere, riconnettendoci con la storia, l’arte e l’anima dei luoghi. Questo percorso sarà interessante non solo per i turisti, ma anche per i residenti».

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di promozione del trekking urbano, che il Comune intende valorizzare e rendere fruibile durante tutto l’anno. I percorsi possono infatti essere seguiti in autonomia grazie alle mappe e agli approfondimenti disponibili sul sito scoprialbenga.it, nella sezione Esperienze, con contenuti testuali e audio-narrazioni realizzate dalle voci dell’APS #cosavuoichetilegga.

«Ringrazio le lettrici dell’associazione per la preziosa collaborazione – conclude Vio –. Insieme stiamo costruendo un modo nuovo di vivere Albenga, fatto di curiosità, cultura e lentezza, per scoprire la città con lo stesso stupore di chi la vede per la prima volta».