Albenga, ha un malore alla guida e l'agente gli salva la vita con il massaggio cardiaco: premiato l'assistente della polizia locale Vincenzo De Gennaro (FOTO)

In occasione della Giornata Regionale della Polizia Locale in Liguria, che si è svolta oggi a Savona in Piazza Sisto IV, sono stati celebrati gli agenti che si sono distinti per meriti speciali.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate onorificenze ed encomi al personale definito “agenti eroi”, protagonista di interventi di salvataggio e operazioni di sicurezza a tutela della collettività.

Per il Comune di Albenga è stato premiato l’Assistente della Polizia Locale Vincenzo Di Gennaro per un intervento salvavita effettuato il 27 luglio 2025.

Queste le motivazioni della premiazione:

“Terminato il turno di servizio, nel percorso verso casa, notava un’autovettura che perdeva il controllo e terminava la sua corsa contro il cancello di un’abitazione privata. Si recava prontamente sul posto, intuiva che il conducente era stato colto da malore, chiamava i soccorsi e, continuando a rimanere in contatto con il 118, estraeva il conducente dall’abitacolo e gli praticava il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Le operazioni di rianimazione sono state poi ultimate dal personale medico sopraggiunto. L’uomo è stato successivamente sottoposto a intervento chirurgico e ha avuto salva la vita. L’Assistente ha dimostrato forte senso del dovere, abnegazione e spiccate qualità di pronto intervento”.

Presente alla cerimonia anche l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci che afferma: “Faccio i complimenti a Vincenzo Di Gennaro che ha salvato la vita a un uomo. Il suo gesto è motivo di orgoglio per tutta Albenga e per il comando della nostra Polizia Locale. Di Gennaro ha dimostrato sangue freddo e prontezza nell’agire, caratteristiche fondamentali anche per il lavoro che svolge quotidianamente. L’atto compiuto lo scorso luglio ha salvato una vita e credo che sia il gesto più grande e importante che un uomo potesse compiere”.



Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis esprime le più vive congratulazioni all’Assistente della Polizia Locale Vincenzo Di Gennaro: “Un gesto di straordinaria umanità e professionalità. Questo riconoscimento rappresenta anche un’occasione per ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale, che ogni giorno operano con coraggio, determinazione e spirito di servizio, mettendosi costantemente al fianco dei cittadini e della comunità. Il loro lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, garantisce sicurezza, vicinanza e supporto nelle situazioni più difficili. Grazie all’impegno e alla dedizione di ciascuno di loro è possibile raggiungere risultati importanti e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.



Con l’occasione, l’assessore Vannucci ha voluto analizzare anche i dati relativi alle attività svolte dal Comando di Polizia Locale nel corso del 2025. Dal report emerge un aumento complessivo delle attività amministrative, in particolare le contestazioni per ubriachezza e gli interventi legati al DPR 309/90 in materia di stupefacenti.

Sul fronte penale si registra un incremento degli arresti e delle esecuzioni di misure cautelari, così come dei sequestri.

Per quanto riguarda gli interventi sul territorio, nel periodo 1 gennaio – 15 ottobre 2025 si osserva una forte concentrazione in Viale Pontelungo, Piazza del Popolo, giardini Nante, Baden Powell e Tortora.

L’assessore ha evidenziato come questi numeri confermino l’intenso lavoro svolto dal Comando, la capacità di adattarsi alle esigenze del territorio e l’importanza di un presidio costante nelle aree più sensibili della città.





REPORT ATTIVITA’ COMANDO POLIZIA LOCALE AL 25.11.2025





AMMINISTRATIVO 2025



ART. 8 CO 6 69 ART. 688 CP 37 ART. 75 DPR 309/90 41 SEQUESTRI STUPEF. EX ART. 13 689/81 41 LEGGE 48/17 + ordine di allontanamento 18 PROVVED. QUESTORE 4 ART. 10 TULPS 3 SINISTRI RILEVATI 188





PENALE 2025



ARRESTI E ESEC. ORD. CUSTODIA 36 FOTOSEGNALAMENTI 85 SEQUESTRI 69 STUPEFACENTI + DENARO 40 ARMI 04 COMUNICAZIONI ALL’AG 197 ART. 73 DPR 309/90 35 ART. 187 CDS 03 ART. 186 CDS 06 ART. 189 CDS 04 LEGGE 110/75 04 CODICE ROSSO 03 ART. 624/624 BIS CP 06 ART. 336/337 CP 06 ART. 674 CP // ART. 633/635 04

INTERVENTI SICUREZZA URBANA 2025



DAL 01/01 AL 15/10/2025

VIALE PONTELUNGO 893 PIAZZA DEL POPOLO 807 GIARDINI PAOLO VI 33 GIARDINI NANTE 33 GIARDINI BADEN POWELL 07 GIARDINI XX SETTEMBRE 19 GIARDINI P.ZZA EUROPA 41 GIARDINI TORTORA 08 VIA MARTIRI/DON ISOLA 150







