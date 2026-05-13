Albenga, ha un malore alla guida e l'agente gli salva la vita con il massaggio cardiaco: premiato l'assistente della polizia locale Vincenzo De Gennaro (FOTO)

In occasione della Giornata Regionale della Polizia Locale in Liguria, che si è svolta oggi a Savona in Piazza Sisto IV, sono stati celebrati gli agenti che si sono distinti per meriti speciali.
Nel corso della cerimonia sono state consegnate onorificenze ed encomi al personale definito “agenti eroi”, protagonista di interventi di salvataggio e operazioni di sicurezza a tutela della collettività.
Per il Comune di Albenga è stato premiato l’Assistente della Polizia Locale Vincenzo Di Gennaro per un intervento salvavita effettuato il 27 luglio 2025.
Queste le motivazioni della premiazione:
“Terminato il turno di servizio, nel percorso verso casa, notava un’autovettura che perdeva il controllo e terminava la sua corsa contro il cancello di un’abitazione privata. Si recava prontamente sul posto, intuiva che il conducente era stato colto da malore, chiamava i soccorsi e, continuando a rimanere in contatto con il 118, estraeva il conducente dall’abitacolo e gli praticava il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Le operazioni di rianimazione sono state poi ultimate dal personale medico sopraggiunto. L’uomo è stato successivamente sottoposto a intervento chirurgico e ha avuto salva la vita. L’Assistente ha dimostrato forte senso del dovere, abnegazione e spiccate qualità di pronto intervento”.
Presente alla cerimonia anche l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci che afferma: “Faccio i complimenti a Vincenzo Di Gennaro che ha salvato la vita a un uomo. Il suo gesto è motivo di orgoglio per tutta Albenga e per il comando della nostra Polizia Locale. Di Gennaro ha dimostrato sangue freddo e prontezza nell’agire, caratteristiche fondamentali anche per il lavoro che svolge quotidianamente. L’atto compiuto lo scorso luglio ha salvato una vita e credo che sia il gesto più grande e importante che un uomo potesse compiere”.
Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis esprime le più vive congratulazioni all’Assistente della Polizia Locale Vincenzo Di Gennaro: “Un gesto di straordinaria umanità e professionalità. Questo riconoscimento rappresenta anche un’occasione per ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale, che ogni giorno operano con coraggio, determinazione e spirito di servizio, mettendosi costantemente al fianco dei cittadini e della comunità. Il loro lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, garantisce sicurezza, vicinanza e supporto nelle situazioni più difficili. Grazie all’impegno e alla dedizione di ciascuno di loro è possibile raggiungere risultati importanti e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.
Con l’occasione, l’assessore Vannucci ha voluto analizzare anche i dati relativi alle attività svolte dal Comando di Polizia Locale nel corso del 2025. Dal report emerge un aumento complessivo delle attività amministrative, in particolare le contestazioni per ubriachezza e gli interventi legati al DPR 309/90 in materia di stupefacenti.
Sul fronte penale si registra un incremento degli arresti e delle esecuzioni di misure cautelari, così come dei sequestri.
Per quanto riguarda gli interventi sul territorio, nel periodo 1 gennaio – 15 ottobre 2025 si osserva una forte concentrazione in Viale Pontelungo, Piazza del Popolo, giardini Nante, Baden Powell e Tortora.
L’assessore ha evidenziato come questi numeri confermino l’intenso lavoro svolto dal Comando, la capacità di adattarsi alle esigenze del territorio e l’importanza di un presidio costante nelle aree più sensibili della città.
REPORT ATTIVITA’ COMANDO POLIZIA LOCALE AL 25.11.2025
AMMINISTRATIVO
2025
ART. 8 CO 6
69
ART. 688 CP
37
ART. 75 DPR 309/90
41
SEQUESTRI STUPEF. EX ART. 13 689/81
41
LEGGE 48/17 + ordine di allontanamento
18
PROVVED. QUESTORE
4
ART. 10 TULPS
3
SINISTRI RILEVATI
188
PENALE
2025
ARRESTI E ESEC. ORD. CUSTODIA
36
FOTOSEGNALAMENTI
85
SEQUESTRI
69
STUPEFACENTI + DENARO
40
ARMI
04
COMUNICAZIONI ALL’AG
197
ART. 73 DPR 309/90
35
ART. 187 CDS
03
ART. 186 CDS
06
ART. 189 CDS
04
LEGGE 110/75
04
CODICE ROSSO
03
ART. 624/624 BIS CP
06
ART. 336/337 CP
06
ART. 674 CP
//
ART. 633/635
04
INTERVENTI SICUREZZA URBANA
2025
DAL 01/01 AL 15/10/2025
VIALE PONTELUNGO
893
PIAZZA DEL POPOLO
807
GIARDINI PAOLO VI
33
GIARDINI NANTE
33
GIARDINI BADEN POWELL
07
GIARDINI XX SETTEMBRE
19
GIARDINI P.ZZA EUROPA
41
GIARDINI TORTORA
08
VIA MARTIRI/DON ISOLA
150