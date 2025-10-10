Savona, al Priamar il giuramento dei nuovi medici e la celebrazione dei 50 anni di laurea

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona annuncia che sabato 11 ottobre, alle ore 11:45, presso la suggestiva Sala Sibilla del Priamar, si terrà la cerimonia del giuramento dei medici laureati negli anni accademici 2023-2024-2025.

"Durante l’evento verranno inoltre celebrati i colleghi che hanno raggiunto il prestigioso traguardo del 50° anniversario della laurea, in un momento dedicato al riconoscimento e alla condivisione dei valori della professione", si legge nella nota.

I nuovi medici, laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria, pronunceranno solennemente il proprio impegno etico e deontologico davanti al Presidente e ai membri del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, insieme ai propri familiari, invitati a partecipare all’evento. Alcuni non potranno essere presenti, impegnati in attività professionali o in percorsi di specializzazione fuori dalla Liguria.

La cerimonia sarà preceduta da un convegno dedicato ai nuovi iscritti, dal titolo “Il giovane medico e la professione: tra passato e futuro”, che si svolgerà dalle 8:30 alle 11:30. Durante l’incontro verranno forniti strumenti pratici e informazioni utili per l’avvio della carriera medica, approfondimenti spesso trascurati nel percorso universitario ma fondamentali per affrontare con consapevolezza la realtà professionale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa di incontro tra diverse generazioni di medici: da un lato i giovani che si affacciano alla professione, dall’altro i colleghi che hanno dedicato una vita intera alla cura dei pazienti, in un ideale passaggio di testimone fondato su continuità, etica e responsabilità.