Consultorio di Valleggia, disposto lo spostamento di alcuni servizi della sede di Vado per quattro mesi

Scattano i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità a Vado Ligure in via alla Costa e l'Asl2 dispone la ricollocazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) temporaneamente in via Delfino a Valleggia.

A comunicarlo dopo la nostra anticipazione di ieri, nata dalla preoccupazione dei cittadini quilianesi per una ipotizzata chiusura del Consultorio di Valleggia, l'azienda sanitaria locale savonese.

"Il servizio di screening oncologico che si svolgeva nella giornata di mercoledì viene garantito presso i Consultori dell’area savonese (via Chiappino, via Zara e via Collodi) - spiegano da Asl2 - Restano attive presso la sede di Valleggia un punto di front office all’utenza, il servizio di consulenza ostetrica in gravidanza, le attività di incontri di accompagnamento alla nascita, incontri con i neo-genitori, massaggio infantile, supporto all’allattamento e alla neogenitorialità. Continuano a essere garantite tutte le attività domiciliari consultoriali della zona Vado/Quiliano".



"Le attività della sede Asl di Vado Ligure proseguiranno temporaneamente presso la sede di Valleggia per la durata di circa 4 mesi, permettendo di completare un intervento importante per il territorio: la nuova struttura offrirà alla cittadinanza servizi sanitari più accessibili e integrati, con spazi moderni pensati per l'assistenza di prossimità, e al termine dei lavori la cittadinanza potrà nella nuova Casa di Comunità usufruire di ambienti rinnovati e potenziati" concludono.