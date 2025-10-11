Savona, il Comitato Pensiero Critico: "Slogan di Hamas in spazio comunali, l'Amministrazione chiarisca"

Riceviamo e pubblichiamo dal "Comitato Pensiero Critico" di Savona.

Savona capitale della cultura, dell’odio?

Savona è stata candidata capitale italiana della cultura 2027, un fallimento preannunciato per una città invasa dal degrado come mai prima, costato ai cittadini oltre 160.000 € tra consulenze, dossier e i “festeggiamenti” in piazza post sconfitta.

Oggi, purtroppo, occorre anche rallegrarsi che la capitale della cultura 2027 sarà altrove, poiché ciò che sta accadendo negli spazi comunali di Palazzo Santa Chiara dimostra che questa città non sarebbe stata affatto pronta per rivestire un ruolo nazionale così onorevole.

Negli spazi comunali denominati “Futura cantiere plurale” si sta tenendo infatti una mostra dal titolo “Be my voice, free Palestine”, peccato però che il sottotitolo scelto dagli organizzatori sia il celebre slogan “Palestina libera dal fiume fino al mare”, rivendicando uno Stato islamico palestinese dalle rive del Giordano fino alle sponde del Mediterraneo con Gerusalemme capitale, quindi senza Israele.

Per chi non sapesse di cosa si tratti, basta consultare l’art. 20 dello statuto di Hamas aggiornato al 2017 per trovarne le testuali parole.

Noi del Comitato Pensiero Critico ci domandiamo come sia possibile che in uno spazio comunale, in piazza Duomo, possa trovare posto uno slogan distintivo di un’organizzazione terroristica che, esattamente due anni fa, massacrò, stuprò e rapì cittadini innocenti.

Ci domandiamo altresì come sia possibile che a una mostra con un sottotitolo così esplicativo vengano accompagnate le classi del vicino Liceo Classico “Chiabrera”: quale stimolo all’educazione degli studenti o di spunto per la pace si può accompagnare a quello slogan?

Sulla facciata del Comune di Savona campeggia da giorni la bandiera palestinese, la contemporanea presenza in uno spazio comunale di uno slogan riconducibile ad Hamas rende assai necessario un chiarimento da parte delle istituzioni.

Speriamo quindi che il Sindaco Russo voglia chiarire in che modo ciò sia potuto accadere, a chi e in quali termini sia stato affidato lo spazio e come mai non vi siano stati controlli adeguati.