La bretella Albenga-Carcare-Predosa, Forzano attacca: "Priorità assoluta da 59 anni, ma l’opera resta al palo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Simone Dentella, segretario cittadino di Forza Italia ad Albenga, annuncia solennemente che l’Albenga-Carcare-Predosa deve diventare una 'priorità assoluta' del Ponente ligure".

"L’idea nacque nel 1967, ora siamo nel 2026: quasi sessant’anni che l’opera è una 'priorità assoluta'! Commento fuori campo: e meno male, se no magari l’avremmo già finita!".

"Chiosa di Scajola! Albenga-Carcare-Predosa, la richiesta della Provincia. Il 28 settembre, si è riunito a Villa Regina Margherita, immediatamente dopo l’Assemblea dei Sindaci, il Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia. Il tema delle infrastrutture è stato affrontato direttamente con riferimento alla Albenga-Carcare-Predosa, indicata da Scajola come un’'opera strategica' per il Ponente Ligure. Il presidente ha collegato il progetto alla necessità di intervenire su una rete viaria che, secondo la Provincia, sostiene anche una parte significativa del traffico merci diretto verso la Francia. 'Abbiamo un isolamento che sentiamo in tutto il territorio'. Parole sante!

"I quattro quinti del traffico merci con la Francia passano da Ventimiglia e fanno la nostra strada: questo traffico non lascia niente, non carica e non scarica, ma transita soltanto creando consumo della strada stessa. 'Io credo che prima o poi ci potrà essere un’azione forte da parte degli enti locali, chiudiamo l’autostrada a chi non carica e scarica nel nostro territorio'. Dobbiamo riuscire a forzare l’opera Albenga-Carcare-Predosa, che è l’unica possibilità per ammorbidire anche il trasporto verso Genova e snellire i flussi che intersecano la Torino-Savona. 'Contiamo poco, ma sappiamo abbaiare' dichiara Scajola".

"Assolutamente grave questa affermazione di Scajola 'Contiamo poco, ma sappiamo abbaiare'! Scajola il potentissimo del ponente oggi si aggrappa all’abbaiare Siamo in campagna elettorale è evidente, ma dal 1967 al 2026 sono esattamente 59 anni. 'Priorità assoluta', 'opera strategica', 'abbaiamo'. I fatti raccontano un’altra storia. Nel 2010 si spendono 250.000 € per stabilire quale tra diversi percorsi è il più idoneo. Una cifra considerevole, per una scelta assai semplice!".

"La scelta: l’Albenga-Predosa è evoluta in Borghetto-Predosa. Grandi contestazioni nel finalese per un impatto ritenuto eccessivo. Stop della storia. Nessuna ulteriore evoluzione se non che la Borghetto-Carcare 'sparisce' dalle priorità. Oggi il 'libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Regione Liguria' parla un’altra lingua! E’ evidente che vista la bretella autostradale della A6 da Altare verso Savona, il tratto Borghetto-Altare è stato soppresso poiché tale funzione sarà sostituita dalla gronda savonese così come prospettata dal sottoscritto da diversi anni. La funzione è la stessa, il costo assai più contenuto e con meno impatto sul territorio. Ufficialmente non se ne parla, ma ufficiosamente sembra la strada che la Regione stia percorrendo!".

"La prosecuzione Altare-Predosa viaggia con un certo grado di confusione. In Regione Piemonte non è definito nessun progetto (almeno pubblicato), la localizzazione del casello autostradale di Predosa è incerta, c’è una certa inquietudine nel territorio per evitare di essere invasi da un grosso transito di TIR. E’ anche in discussione il tipo di realizzazione: statale od autostrada. Stranamente il percorso lo si evince da il “libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Regione Liguria” pubblicato in questo articolo. Un incoraggiamento a Scajola: abbai forte! Ce n’è bisogno!".

Paolo Forzano