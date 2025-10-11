A Ortovero si chiude "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra": Pino Petruzzelli e Andrea Castanini raccontano i grandi vini locali

Si preannuncia un evento imperdibile, in particolare per enologi e appassionati del buon bere, il gran finale dell'edizione 2025 del progetto "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra". La rassegna, ideata e realizzata da Teatro Ipotesi con il sostegno della Fondazione Agostino De Mari CR Savona, di Coop Liguria e dei quattro Comuni partecipanti, si concluderà domenica 12 ottobre alle ore 17.00 a Ortovero, presso la Sala Enoteca Regione Liguria. L'ingresso, come di consueto, è libero.

Obiettivo principale della manifestazione, che di anno in anno raccoglie un ampio consenso tra pubblico locale e turisti, è la valorizzazione dei borghi dell’entroterra savonese, mettendone in luce peculiarità, unicità ed eccellenze attraverso la commistione di teatro, cultura, enogastronomia e turismo.

Questa quinta edizione ha celebrato e svelato le storie, talvolta antichissime, dei prodotti faro del territorio: dagli amaretti di Sassello ai canunetti di Ceriale, fino ai fassini e tourcett di Mallare. Il culmine della rassegna è l'appuntamento di Ortovero, dedicato a una vera eccellenza regionale, la Cooperativa Viticoltori Ingauni, attiva sul territorio da quasi 50 anni.

L’evento di chiusura si aprirà con un gradito ritorno sul palco: lo spettacolo di grande successo “Chilometro zero”, scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli, che è anche il direttore artistico della rassegna. Mescolando recitazione e story telling, Petruzzelli porta in scena le vicissitudini di un uomo contemporaneo con la passione per la cucina. Un'Odissea minimalista e ironica tra ostacoli e ripartenze, una riflessione sulla grandezza della vita umana, che secondo l’autore non risiede nei successi, ma nella forza di rialzarsi. Lo spettacolo, già applaudito in molti teatri italiani, è sostenuto dalle melodie popolari e vibranti delle Danze Ungheresi di Johannes Brahms.

Al termine della rappresentazione, tornerà sul palco Andrea Castanini, firma e Vice Direttore de Il Secolo XIX, già noto cantore dell’entroterra savonese in diverse tappe della rassegna, tra cui Calizzano, Tovo San Giacomo e Millesimo. A Ortovero, Castanini concentrerà la sua narrazione sulla storia e sull’attualità dei vini e della Cooperativa Viticoltori Ingauni. Fondata nel 1976, la cooperativa vinifica e distribuisce vini di comprovata qualità come Pigato, Vermentino, Rossese, Granaccia e Ormeasco di Pornassio.

La quinta edizione di "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra", con il coordinamento di Paola Piacentini e la grafica di Valentina Biletta, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione De Mari CR Savona, di Coop Liguria e dei Comuni di Sassello, Ceriale, Mallare e Ortovero, e con la collaborazione del Teatro de gli Incamminati di Milano e deSidera Festival.