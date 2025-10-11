Ceriale, la Lega sostiene il Sindaco Fasano: “Scelta coraggiosa per garantire stabilità e continuità”

"A seguito delle recenti vicissitudini che hanno interessato l’amministrazione di Ceriale e preso atto dell’ufficialità della nuova iniziativa politica, la Sezione Borghetto - Val Varatella della Lega Salvini Premier esprime il suo più convinto apprezzamento per l’operato e la decisione assunta dal Sindaco di Ceriale, Marinella Fasano. Il Sindaco Fasano ha dimostrato coraggio, responsabilità istituzionale e visione politica nell'affrontare un momento di crisi interna, compiendo un atto di rottura necessario per salvaguardare la stabilità e la continuità amministrativa del Comune". Così, in una nota, la Sezione Borghetto - Val Varatella della Lega Salvini Premier.

"L'azzeramento delle deleghe e la successiva formazione di una Giunta e un assetto consiliare rinnovati sono un segnale forte e positivo, che antepone il bene della comunità a ogni dinamica di parte - si legge ancora nella nota - In questo nuovo contesto, accogliamo con particolare favore la nomina del nostro Consigliere Fabrizio Dani come Consigliere Delegato con importanti responsabilità: Riqualificazione dei sentieri, Frazione Peagna e Protezione Civile".

"Si tratta di deleghe fondamentali che toccano aspetti vitali del territorio - continuano dalla sezione leghista - la Riqualificazione dei sentieri rappresenta un’opportunità per la valorizzazione turistica e ambientale del nostro entroterra; l'attenzione per la Frazione Peagna garantisce il presidio e l'ascolto delle esigenze specifiche del territorio; la Protezione Civile è cruciale per la sicurezza e la resilienza del Comune. Fabrizio Dani è una risorsa di grande valore, che saprà tradurre l'esperienza e la conoscenza del territorio in azioni concrete ed efficaci. La sua integrazione nel nuovo assetto amministrativo non è solo un rimpasto, ma un vero e proprio rafforzamento della squadra di governo, che ora può contare su una base allargata e su nuove energie proiettate al futuro".

"Come Lega, sosteniamo la linea del Sindaco Fasano: 'Dobbiamo andare avanti e proseguire i progetti in itinere'. Invitiamo tutti a guardare al futuro, lasciando alle spalle le recenti frizioni e concentrando ogni sforzo per il progresso di Ceriale. Auguriamo al Consigliere delegato Fabrizio Dani e a tutta la nuova squadra di governo un buon lavoro, assicurando la nostra vicinanza e il nostro sostegno per una gestione amministrativa improntata a trasparenza, efficienza e attenzione al territorio", concludono dalla Sezione Borghetto - Val Varatella della Lega Salvini Premier.