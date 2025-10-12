 / Al Direttore

Al Direttore | 12 ottobre 2025, 12:01

Savona, la proposta: "Perché non aprire Villa Zanelli per le Giornate del FAI?"

Una lettrice: "Concederla un'alternativa migliore di lasciarla chiusa e inutilizzata"

Riceviamo e pubblichiamo

"Oggi, domenica 12 ottobre, è una splendida giornata di sole. Percorro con mio marito i tratti accessibili della passeggiata a mare di via Nizza a Savona. Mi fermo all'altezza di Villa Zanelli, splendida residenza liberty, di recente restaurata.

So che oggi è una delle giornate d'autunno del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano). Tanti luoghi artistici/paesaggistici del nostro paese sono oggi aperti e visitabili, grazie ai loro volontari. 

Mi chiedo, non sarebbe meglio donare al fondo la Villa, anziché lasciarla chiusa e inutilizzata? 

Grazie per l'attenzione, cordialmente  

Simonetta Ferraro"

Lettera firmata

