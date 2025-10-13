Varazze in lutto per la scomparsa di Bartolomeo "Nando" Canepa

Varazze piange la scomparsa di Bartolomeo "Nando" Canepa all'età di 99 anni.

Figura storica, è stato il titolare della nota pasticceria-bar Canepa di Piazza Nello Bovani, aperta nel 1919. Una vera e propria azienda di famiglia, da qualche anno gestita dai figli Michela e Giovanni (insieme all'indimenticata Antonella scomparsa nel 2017) che da più di 100 anni delizia con i propri dolci i palati dei varazzini. Con "Nando" a continuare a lavorare fino a pochi mesi fa.

Per anni Canepa è stato inoltre priore della Confraternita di San Bartolomeo e dal 2024 era stato eletto priore onorario.

Il rosario sarà recitato domani, martedì 15 ottobre alle 19.00 nell’Oratorio di San Bartolomeo. Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 ottobre alle 15.30 nella stessa chiesa.