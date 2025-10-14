Alcol test, etilometro senza revisione: 4 ricorsi contestano la validità dei controlli

"L'accertamento della violazione sembrerebbe essere stato effettuato con un apparecchio non revisionato".

È quanto si legge nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione emesso dal giudice su alcuni ricorsi presentati contro la sospensione della patente per positività all’alcol test.

Sono infatti quattro i casi — due nel Savonese e due nell’Imperiese — impugnati dall’avvocato Vittorio Savona e da un suo collega.

A seguito dei controlli, i conducenti sono risultati positivi all’alcol test, ma i legali hanno presentato ricorso sostenendo che gli etilometri non sarebbero stati revisionati entro l’anno.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38618/2019 della quarta sezione penale, ha infatti stabilito che, se l’etilometro non è stato sottoposto a revisione periodica, le misurazioni effettuate non sono valide.

"Ai cittadini dico di fare attenzione e, quando vengono sottoposti all’alcol test, di affidarsi a un legale per verificare che gli strumenti siano stati revisionati", ha dichiarato l’avvocato Savona.