Calice, l'ufficio postale riapre dopo i lavori di rinnovamento e adeguamento al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”

Ha riaperto al pubblico, dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’ufficio postale di Calice Ligure.

La sede di piazza Massa 32 ha visto arrivare una nuova pavimentazione, una nuova illuminazione led a basso impatto energetico, la realizzazione di nuove postazioni relazionali ribassate con sedute, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili da oggi anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile.

L’ufficio postale di Calice Ligure è aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.