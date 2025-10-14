Rinnovo Rsu LaerH, la Fiom Cgil conferma Giammarco Ballone come suo rappresentante

Si è appena concluso lo spoglio delle schede relative al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria dello stabilimento LaerH di Albenga.

Dei 47 aventi diritto hanno votato in 43. 10 voti sono andati alla Fiom, 11 alla Uilm e 20 alla Fim Cisl. La Fiom, aggiudicandosi così 1 delegato sui 3 totali, conferma Giammarco Ballone, anche in termini di preferenze.

"La Fiom conferma la propria rappresentanza nello stabilimento di Albenga, sempre più fondamentale anche per le prospettive di rilancio della Baykar Piaggio - ricordano dalla segreteria provinciale del sindacato Cgil - La dinamica di ammodernamento del P180 e la futura produzione di droni di ultima generazione devono andare di pari passo con consistenti investimenti e un piano di assunzioni di qualità, professionalmente sostenibile che abbia riscontro anche e soprattutto in Laer H. L’ammodernamento degli impianti non è più rinviabile. Per questo, avere una rappresentanza sindacale forte e competente, oggi, è ancora più importante".