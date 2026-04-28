Savona, Primo Maggio in piazza: corteo, comizio e deposizione della corona ai caduti del lavoro

“Contrattazione, nuove tutele, nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” è il tema che Cgil, Cisl e Uil hanno dato a questo Primo Maggio. A Savona si terrà, a partire dalle ore 10:00, il comizio unitario in piazza Sisto IV a cura di Santo Biondo, segretario nazionale UIL.

A seguire si terrà il tradizionale corteo che si snoderà per le vie cittadine fino ad arrivare in Piazza Mameli dove, al rintocco della campana, verrà deposta una corona d’alloro in memoria dei martiri del lavoro.

In una fase in cui il lavoro povero rischia di radicarsi nel tessuto sociale, in cui i contratti pirata alimentano sfruttamento e l’intelligenza artificiale è ancora un’incognita da inserire nella contrattazione, Cgil, Cisl e Uil sentono l’urgenza di rimettere al centro il valore del lavoro insieme alla necessità di nuove politiche industriali e di investimenti capaci di generare sviluppo sostenibile e buona occupazione.