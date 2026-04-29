Primo Maggio a Savona: alle Officine Solimano una giornata di cultura, diritti e musica

In occasione della festa delle lavoratrici e dei lavoratori, la Cgil di Savona, in collaborazione con il Comune di Savona, Officine Solimano e varie realtà culturali, promuove per venerdì 1 maggio 2026 una giornata ricca di appuntamenti tra musica, cinema, teatro e riflessione.

L’iniziativa, ospitata negli spazi delle Officine Solimano in piazza Rebagliati a Savona, si inserisce nelle celebrazioni per i 125 anni della Camera del Lavoro di Savona e propone un programma rivolto a grandi e piccini.

Si parte alle ore 12.30 con il concerto di Zac e Nicola dal titolo “Merendino in terrazza”, presso il Raindogs House. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, spazio al cinema con la proiezione del film “Il mio paese” di Daniele Vicari, con introduzione di Simone Turcotto Segretario Confederale Cgil sv.

Alle ore 16.00 nuovo appuntamento musicale al Raindogs House con Ian Siegal, mentre alle 18.00 il Teatro Cattivi Maestri proporrà uno spettacolo per bambini con musica dal vivo dal titolo “Il nano Tremotino”. A seguire animazione teatrale per bambini fino alle ore 21.00. Contestualmente alle 18.00, presso il NuovofilmStudio si terrà l’incontro dal titolo “Senza rotta: il lavoro dei giovani”, un momento di confronto e approfondimento sul tema del lavoro giovanile insieme a Betta Garbarino, Andrea Pasa e Fausto Lammoglia.

La serata proseguirà con la musica dal vivo: alle 18.30 presso la piazza di fronte alle Officine Solimano concerto dei The Roots Cooler e alle 21.00 si chiuderà con i West Riviera. Alle 20.30 è prevista presso il NuovofilmStudio, la proiezione del film “Suffragette”, introdotto da Anna Giacobbe, Presidente Auser Savona.

Un Primo Maggio all’insegna del confronto, della cultura e della partecipazione, per ribadire l’importanza e il valore del lavoro e dei diritti.

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti negli spazi interni.