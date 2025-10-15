Grok prevede il futuro di Dogecoin dopo i $19 miliardi di liquidazioni: Maxi Doge raccoglie 3,5M$

Sebbene Dogecoin sia crollato di quasi il 60% venerdì, dopo che Donald Trump ha scosso il mercato delle criptovalute annunciando un nuovo dazio del 100% sulla Cina, il token si è ripreso rapidamente e ha recuperato gran parte delle perdite, chiudendo la giornata in ribasso di appena il 22%.

Ancora più importante, la candela giornaliera ha chiuso al di sopra della linea di tendenza ascendente che sostiene il token dall’agosto dello scorso anno. Più di recente, proprio questa linea di supporto aveva innescato un rally del 100% tra giugno e luglio 2025.

Ora che $DOGE ha completato il suo test di supporto nel fine settimana, abbiamo deciso di chiamare in causa i pezzi grossi dell’intelligenza artificiale per analizzare in profondità la previsione del prezzo di Dogecoin.

La previsione di Grok indica un potenziale rialzo del 500%

Per la nostra analisi ci siamo rivolti a Grok, uno dei chatbot di intelligenza artificiale più avanzati, con accesso in tempo reale a X e la capacità di interpretare aggiornamenti di mercato, analisi tecniche e sentiment online.

Secondo Grok, i grafici mostrano chiaramente una rottura netta da un triangolo discendente, segnale tipico di un’inversione rialzista imminente.

Come si può vedere, $DOGE è uscito da questa zona di consolidamento all’inizio di settembre ed è tornato rapidamente a ritestare la linea di resistenza appena superata – esattamente ciò che gli analisti vogliono vedere dopo una rottura tecnica significativa.

La previsione di Grok sul prezzo di Dogecoin indica un enorme potenziale rialzo del 500%.

Nonostante il crollo di venerdì abbia momentaneamente scosso il mercato, il token sta ora nuovamente sfidando la parte superiore del pattern triangolare, segnale di forza rinnovata.

Per quanto riguarda l’obiettivo di prezzo, Grok ha misurato l’ampiezza del triangolo e l’ha proiettata sul livello di breakout stimato intorno a $0,22, ottenendo così un target potenziale di $1,30 — un balzo del 500% rispetto ai valori attuali.

Tuttavia, l’IA ha sottolineato che $DOGE dovrà affrontare una resistenza chiave rappresentata dal suo massimo storico di $0,79 prima di poter puntare a nuovi record.

Il potenziale di Dogecoin e il precedente delle sue performance

Sebbene un aumento del 500% sia già di per sé straordinario, i veterani del mercato crypto sanno che, per Dogecoin, questo tipo di performance rappresenta quasi la norma.

Nel 2017, quando il token conquistò la fama globale, il suo valore esplose di un incredibile 10.000% in poco più di un mese. Poi, nel 2021, replicò quell’impresa con un altro rally del 30.000% in un arco temporale altrettanto breve.

Col passare degli anni, la maturità crescente del progetto ha naturalmente ridotto i margini percentuali di guadagno, ma Dogecoin resta la regina indiscussa delle meme coin.

E se Dogecoin dovesse innescare un nuovo rally, questo potrebbe trascinare con sé un intero boom del settore. È qui che entra in gioco Maxi Doge ($MAXI), probabilmente la migliore criptovaluta da acquistare oggi per cavalcare l’onda del rinato entusiasmo su Dogecoin.

Maxi Doge si prepara a sfidare la regina

Maxi Doge non è l’ennesimo progetto che cerca di sfruttare il nome di Dogecoin per ottenere visibilità. Si tratta di un progetto completamente a sé, con un’identità ben definita e una narrativa originale. Mentre Dogecoin rubava la scena a ogni “riunione di famiglia”, Maxi si teneva in disparte, coltivando il sogno della rivincita. Poi ha iniziato ad allenarsi, a crescere e a trasformare quell’invidia in ambizione. Ora è pronto a sfidare Dogecoin, puntando a un potenziale di crescita 1.000 volte superiore.

Il piano strategico di $MAXI è diventare virale

L’obiettivo di Maxi Doge è chiaro: detronizzare Dogecoin e conquistare il titolo di migliore meme coin al mondo.

Per farlo, il team ha messo a punto una tokenomics estremamente aggressiva, riservando il 40% della fornitura totale al marketing. Questi fondi verranno destinati a collaborazioni con influencer di primo piano, campagne social virali e iniziative PR su larga scala per amplificare la notorietà del progetto e alimentare l’hype intorno a $MAXI.

In parallelo, Maxi Doge sta costruendo una community dinamica attraverso eventi di trading esclusivi per i possessori del token, premi settimanali e classifiche che incentivano la partecipazione attiva degli investitori più fedeli.

Ma l’ambizione non si ferma qui. $MAXI punta anche a un’integrazione ampia nel mondo CEX e DEX, oltre a un futuro lancio su piattaforme di trading a leva, dove il token potrà essere utilizzato come asset operativo dai trader di meme coin.

Perché non dovresti rimandare l’acquisto di $MAXI

Attualmente Maxi Doge ($MAXI) è in prevendita, e ha già raccolto oltre 3,5 milioni di dollari dagli investitori iniziali. Oggi, 1 $MAXI è disponibile per soli $0,000263, un prezzo ancora estremamente vantaggioso.

Anche gli investitori istituzionali sembrano credere nel progetto: solo sabato scorso, due whale hanno acquistato complessivamente $627.000 in $MAXI (con transazioni rispettive da $314.000 e $313.000), segno di una fiducia crescente nel potenziale del token.

Maxi Doge potrebbe raggiungere $0,0024 entro la fine del 2025, con un rendimento dell’814%. Con un orizzonte più lungo, mantenendo il token fino al 2026, l’IA prevede un ROI superiore al 2.100%, con un prezzo di circa $0,0058.

Si tratta di potenziali guadagni in grado di cambiare la vita, ma solo per chi entra ora, quando il prezzo è ancora basso e la prevendita è aperta.

Sostieni il nuovo “Doge” sulla blockchain e acquista $ MAXI oggi stesso.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.