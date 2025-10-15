L'assessore Nicolò in visita alle centrali operative 112 e 118 di Savona: "Avanti con la riorganizzazione"

Proseguono le visite sul territorio regionale dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò alle centrali operative 112 e 118, per portare un ringraziamento agli operatori dell’emergenza per il loro impegno quotidiano e condividere la nuova organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza. Durante la visita alla centrale di Savona, insieme al direttore generale di Asl 2 Michele Orlando, l’assessore ha incontrato medici, infermieri, tecnici e operatori impegnati nella gestione delle chiamate di emergenza sanitaria, sottolineando l’importanza del loro ruolo nel garantire tempi di risposta rapidi e un coordinamento efficace tra le diverse strutture del sistema.



"Ho visitato la centrale operativa per esprimere, ancora una volta, un sentito ringraziamento a tutti gli operatori per la professionalità, la dedizione e la prontezza con cui ogni giorno assicurano un servizio essenziale per la sicurezza e la salute dei cittadini – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Con l’occasione ho condiviso il progetto di accorpamento delle cinque Centrali operative 118 in un’unica struttura integrata: un intervento di razionalizzazione e potenziamento dell’intero sistema delle emergenze, che consentirà di offrire risposte sempre più coordinate ed efficaci. Si tratta di un passo avanti importante, in linea con gli standard già adottati in altre Regioni, per migliorare in modo omogeneo la qualità del servizio su tutto il territorio ligure".



L’assessore ha inoltre evidenziato che la riorganizzazione è parte di una visione di lungo periodo che si svilupperà in modo graduale e coordinato su tutto il territorio regionale.