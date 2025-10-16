Perde il controllo della moto e cade a Stella: al San Paolo in codice rosso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Stella, dove un giovane centauro ha perso il controllo della sua moto in via Vetriera, finendo rovinosamente a terra. Dalle prime informazioni, il motociclista non avrebbe coinvolto altri mezzi.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Rossa di Stella, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dopo le prime cure sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato il ferito, rimasto vigile e cosciente, e lo hanno quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.