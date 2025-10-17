Ruote lamellari: abrasivi di estrema precisione e affidabilità

Le ruote lamellari abrasive sono strumenti indispensabili nella lavorazione di superfici metalliche, plastiche e lignee. Composte da una serie di lamelle abrasive disposte a raggiera attorno ad un nucleo centrale, queste ruote combinano l’efficienza nella rimozione del materiale con la delicatezza nella finitura, permettendo operazioni di sbavatura, pulitura e rifinitura con un controllo superiore.

All’interno della gamma Klingspor , brand leader mondiale nel settore abrasivi, il modello WSM 617 si distingue per la sua costruzione intelligente e per l’estrema versatilità d’uso: progettato per adattarsi a qualsiasi smerigliatrice angolare standard (fino a 80 m/s), questo utensile abrasivo può essere impiegato sia frontalmente che lateralmente, facilitando il trattamento di superfici con geometrie complesse. La disposizione flessibile delle lamelle, unita al profilo sottile della ruota e ai nuovi grani abrasivi sempre disponibili con il consumarsi delle lamelle minimizza il rischio di graffi indesiderati, assicurando una finitura uniforme. È particolarmente efficace nel rimuovere ruggine, vernice, segni leggeri e residui di saldature, offrendo una resa precisa sia su acciaio che acciaio inox, su legno o plastica (in presenza di controllo della velocità sulla macchina utensile).

Dal punto di vista tecnico, la WSM 617 utilizza ossido di alluminio come materiale abrasivo e una resina sintetica come legante, garantendo durata, affidabilità e resistenza anche in condizioni di lavoro prolungate. Un altro vantaggio importante è la praticità: il montaggio e la sostituzione possono avvenire senza attrezzi, velocizzando di conseguenza le operazioni in officina o in cantiere.

Applicazioni trasversali e soluzioni flessibili per ogni tipo di intervento

Le ruote lamellari Klingspor trovano impiego in numerosi settori, dalla carpenteria metallica alla manutenzione industriale, fino all’artigianato e al mondo del fai-da-te professionale. Esse si rivelano preziose per interventi di:

● Rimozione di vernici, smalti e stucchi

● Finitura e pulitura di saldature e giunti

● Sbavatura di profili e bordi

● Eliminazione di ruggine, ossidazione e scolorimenti termici



Grazie alle numerose varianti disponibili, in termini di dimensioni e grane, con foro centrale o su gambo, le ruote lamellari Klingspor possono essere utilizzate con un’ampia gamma di macchine utensili: smerigliatrici angolari, smerigliatrici a pavimento, smerigliatrici per stampi, alberi flessibili, trapani, nonché dispositivi specifici per satinatura e altri ancora. A seconda dell’esigenza applicativa, sono disponibili versioni piatte o sagomate, con nucleo centrale in resina, metallo o legno, per garantire prestazioni costanti e sicurezza operativa.

In particolare, la costruzione a lamelle flessibili permette un’azione abrasiva controllata e una distribuzione omogenea della pressione, riducendo le vibrazioni e assicurando finiture di elevata qualità anche su superfici complesse o irregolari. Il risultato è un ciclo di lavorazione più fluido, preciso e replicabile, ideale per chi cerca affidabilità senza compromessi.

WSM 617, così come qualsiasi altra tipologia di ruota lamellare Klingspor, rappresenta quindi la scelta ideale per chi necessita di uno strumento pratico, efficiente e adatto a diverse applicazioni.













