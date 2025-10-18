Volley e impresa si incontrano: ecco come partecipare allo “Speed Date Business” del 29 ottobre

Sport e impresa si danno appuntamento a Cuneo. Martedì 29 ottobre, a partire dalle 17.30, il Palazzetto di San Rocco Castagnaretta ospiterà lo “Speed Date Business” promosso da Cuneo Granda Volley, la società di pallavolo femminile di Serie A1 che ancora una volta sceglie di unire la passione sportiva alle opportunità di crescita per il territorio.

L’iniziativa è rivolta a tutte le aziende cuneesi, piemontesi e liguri interessate a creare nuove connessioni e sinergie.

Durante il pomeriggio, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare gratuitamente almeno cinque potenziali partner commerciali in una serie di colloqui one-to-one della durata di pochi minuti: un format dinamico ed efficace per conoscersi, scambiare idee e porre le basi per future collaborazioni.

Tra i presenti, molti nomi di rilievo dell’imprenditoria locale, insieme alle aziende che già affiancano Cuneo Granda Volley nel campionato di Serie A1.

L’obiettivo è quello di favorire la nascita di relazioni economiche e professionali in un contesto informale, dove sport e business si incontrano per generare valore reciproco.

A seguire, i partecipanti saranno invitati a un light dinner conviviale, momento ideale per proseguire la conversazione in un clima rilassato, prima di assistere alla partita di campionato tra Cuneo Granda Volley e Il Bisonte Firenze, in programma nella stessa serata alle 2030.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.



Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo: https://www.cuneograndavolley.it/speed-date-per-aziende/

Con questo evento, Cuneo Granda Volley conferma la propria vocazione a essere un motore di relazioni e sviluppo per tutto il tessuto economico del territorio.

Un’occasione concreta per incontrarsi, conoscersi e costruire insieme nuove opportunità.