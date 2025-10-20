 / Cronaca

Cronaca | 20 ottobre 2025, 13:39

Cairo in lutto per Alberto Alessi, ex membro del CdA di Coop e della Fondazione Baccino

Aveva 83 anni. I funerali si terranno martedì alle ore 15

Cairo in lutto per Alberto Alessi, ex membro del CdA di Coop e della Fondazione Baccino

Cairo Montenotte piange la scomparsa di Alberto Alessi, pensionato ma sempre attivo nella vita cittadina. Impegnato nell’ANPI, aveva fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Coop ed era stato membro della Fondazione Baccino. Aveva 83 anni. 

Il gruppo di opposizione +Cairo lo ricorda così: “Ci hai detto un sacco di volte che contro il cancro eri 3 a 0. Noi crediamo che anche questa volta tu gli abbia fatto vedere chi eri. Chi sei stato, sei e sarai: noi lo sappiamo bene, lo sapremo sempre, caro Alberto. Perché tu sei stato presenza, ilarità, forza, aiuto costante. Sei stato di Cairo e per Cairo. E oggi tutti noi non possiamo che sentire un grande dolore, che però non sarà mai vuoto, perché di vuoti tu non ce ne hai mai fatti sentire. Grazie da Più Cairo. Buon viaggio”.

I funerali si terranno domani, martedì 21 ottobre, alle ore 15, nella chiesa di San Lorenzo. Il rosario si svolgerà oggi, lunedì 20 ottobre, alle ore 17.30, nella stessa parrocchia.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium