Parco giochi di via Santuario, "Impegno X Finale" ancora all'attacco: "Da 8 mesi smantellato e dimenticato"

Si torna a parlare del parco giochi di via Santuario a Finalpia tra i banchi della politica finalesi. L'area, all'incrocio con via Drione, è da tempo oggetto di diversità di vedute tra l'Amministrazione attuale e il gruppo "Impegno X Finale" che, espressione in buona parte della passata Giunta, sul tema aveva negli anni addietro pensato a una soluzione diversa per il suo recupero rispetto a quella attuale.

E proprio il gruppo di minoranza torna sull'argomento con una nota. “C’era una volta un progetto per un nuovo parco giochi in via Santuario a Finalpia, in sostituzione di uno vecchio e malandato. C’era una volta un finanziamento stanziato per questo nuovo progetto autorizzato, e una previsione di inizio lavori a ottobre 2024 - ricordano i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro - Qualcuno appena vinte le elezioni nel giugno 2024 decise che questo finanziamento poteva essere cancellato perché evidentemente il parco giochi andava bene così. Lo stesso 'qualcuno' decide a marzo 2025 di smantellare il vecchio parco senza però avere un finanziamento pronto per sostituirlo. Ad oggi dopo 8 mesi l’area adibita a parco giochi si presenta come un area vecchia, sporca, piena di erbacce nel cuore del Rione di Pia”.

“Anche in questo caso, come in innumerevoli altri, si è perso un anno di tempo per poi fare ciò che era già stabilito da altri”, è quindi l'accusa del gruppo di opposizione.

“Morale della storia: gli interventi utili e necessari non hanno un colore politico, devono essere fatti per il bene di una collettività. Rallentare un intervento già previsto e sbagliare una programmazione di opere e cantieri crea un ritardo irrecuperabile nello sviluppo di una città. Qualcosa non sta funzionando” conclude la nota della minoranza.