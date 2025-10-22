 / Attualità

22 ottobre 2025

Alluvione a Cairo: somme urgenze per 2,4 milioni di euro

Lavori in corso nelle aree colpite dal maltempo

A Cairo Montenotte sono in corso interventi di somma urgenza per ripristinare le aree colpite dall’alluvione dello scorso mese, per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre i disagi per cittadini e attività, già duramente colpiti dall’evento.

La forte ondata di maltempo, la seconda in undici mesi, ha provocato frane e allagamenti in diverse zone della città, tra cui corso Dante, dove l’acqua ha danneggiato edifici pubblici e privati, tra cui l’ospedale e la scuola elementare. Anche alcune frazioni hanno subito danni significativi.

Intanto, nella frazione di Rocchetta procedono i lavori di messa in sicurezza del pontino sul Rio Ballada, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza della viabilità e l’accesso ai residenti.

Graziano De Valle

