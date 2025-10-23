Altare tra preistoria e Medioevo: due appuntamenti culturali a Villa Rosa

Per la rassegna delle giornate della cultura, quest’anno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, la Società Savonese di Storia Patria e l’Associazione Culturale Aemilia Scauri, propone due conferenze a tema “Altare”. Un viaggio nella storia del nostro paese, partendo dalle origini e passando per il Medioevo, per conoscere aneddoti e curiosità sugli usi e costumi degli Altaresi del tempo.

Il primo appuntamento sarà venerdì 24 ottobre alle ore 20:45, nella splendida cornice della sala conferenze di Villa Rosa, con la conferenza “Altare prima di Altare - la preistoria nella Valbormida”, a cura di Carmelo Prestipino, dove sarà possibile scoprire le origini di Altare, il punto strategico che dai monti porta al mare, un valico tra gli Appennini e le Alpi.

A seguire, sabato 15 novembre alle ore 16:30, sempre presso la sala conferenze di Villa Rosa, la conferenza “Altare nel Medioevo”, tenuta dal Dott. Furio Ciciliot, nella quale si parlerà di boschi, marchesi, vetrerie e molto altro.