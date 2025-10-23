Savona, Casting Starfilm Liguria: "Cercasi attori, comparse e figurazioni speciali"

Starfilm Liguria, in collaborazione con Creative Academy – Scuola di Cinema e Arti Visive di Savona – prosegue a pieno ritmo l’attività di ricerca di comparse, attori e figurazioni speciali. Per due importanti produzioni in arrivo, l’agenzia organizza un casting aperto a diversi profili.

Per la prossima serie TV di rilievo nazionale, prevista per la primavera 2026, si cercano attori e attrici disponibili per piccoli ruoli, ai quali viene richiesto di preparare un breve monologo, e comparse di età compresa tra i 15 e i 70 anni.

Parallelamente, per la realizzazione di un videoclip musicale di un noto artista internazionale, l’agenzia selezionerà persone di bella presenza, altezza superiore alla media e, preferibilmente, con esperienza nel mondo della moda o delle sfilate. La formazione nella danza rappresenta un valore aggiunto, ma non è obbligatoria. L’età richiesta per questo casting è compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il casting si svolgerà esclusivamente in presenza sabato 25 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, presso i locali di Starfilm Liguria in Corso Vittorio Veneto 31. I partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.