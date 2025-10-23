Cinquant'anni di scoutismo in Val Maremola, a Pietra una giornata di festa aperta alla comunità (VIDEO)

Sono passati esattamente cinquant'anni da quel 5 ottobre 1975 quando, grazie all’impegno di don Carlo Lamberto e del professor Baldassarri, primo Capo Gruppo, nacque a Pietra Ligure il primo gruppo scout pietrese: il reparto “Orsa Maggiore”.

Un lungo percorso educativo, di avventura e di servizio che verrà celebrato domenica 26 ottobre con una grande giornata di festa, aperta alla comunità, organizzata dagli scout di oggi e di ieri insieme agli ex membri del gruppo, per condividere un momento di memoria, di riconoscenza e di gioia collettiva festeggiando la fondazione del Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2.

Fin dagli inizi, questo gruppo si distinse per una scelta educativa innovativa, quella della coeducazione, e per uno spirito aperto al mondo, testimoniato dalle numerose esperienze vissute in oltre mezzo secolo di attività: dai campi in Irpinia al Jamborette in Austria, dalla partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Parigi al Cammino di Santiago.

Oggi, cinquant’anni dopo, lo scoutismo pietrese continua a essere una presenza viva e radicata nel territorio, punto di riferimento per generazioni di ragazzi e famiglie. La proposta educativa del gruppo resta fedele ai valori del servizio, della responsabilità civile e del rispetto per l’ambiente, che da sempre rappresentano le basi del metodo scout.

"Lo scoutismo ha lo scopo di contribuire alla crescita dei ragazzi affinché possano ricevere un'educazione che contribuisca a diventare persone significative e felici - ricorda Cinzia Sanna, capo del gruppo dei Lupetti del Valmaremola 2 - Questo è il nostro obbiettivo in grande stile ma anche un qualcosa che riteniamo attualissimo proprio per la possibilità di far crescere questi ragazzi in un ambiente sano, pieno di sogni e affinché possano progettare il loro futuro. Il nostro metodo negli anni non è cambiato, ha principi validi per ogni generazione".

La giornata celebrativa del 26 ottobre si articolerà in diversi momenti che uniranno storia, spiritualità e condivisione. In mattinata sono previsti cammini in partenza da luoghi simbolici dello scoutismo pietrese – Ranzi, Borgio, Tovo e Borghetto – accompagnati dalle testimonianze di chi ha fatto la storia del gruppo. I partecipanti confluiranno poi nelle piazze del centro cittadino per raggiungere Piazza San Nicolò, dove si terrà la cerimonia ufficiale dell’anniversario.

Seguirà un pranzo conviviale presso la Parrocchia di Nostra Signora del Soccorso, momento di incontro e di racconto intergenerazionale. Nel pomeriggio la festa si concluderà con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Nicolò e con la tradizionale cerimonia dei passaggi delle branche del gruppo scout Valmaremola 2, simbolo di continuità tra passato e futuro.

L’evento, promosso dal Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2 con il supporto della Comunità Capi, degli ex scout e delle associazioni locali, sarà un’occasione per riscoprire i valori dello scoutismo e per rinnovare, insieme, l’impegno a costruire una comunità più solidale, consapevole e aperta al servizio.