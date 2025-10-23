Quando il movimento diventa medicina Open Day “Movimento come Cura” a Studio Muovi la Salute di Albenga

“Il movimento è spesso in grado di sostituirsi alla medicina. Nessuna medicina può sostituirsi al movimento”. Con questa citazione del medico M. Tissot, lo Studio Muovi la Salute di Albenga presenta l’Open Day “Movimento come Cura”, organizzato in collaborazione con il CISM – Comitato Italiano Scienze Motorie, martedì 28 ottobre nella sede di Via Patrioti 75, dalle 10 alle 19, su appuntamento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere il valore dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia oltre che promuovere la figura del chinesiologo, professionista esperto del movimento umano, capace di adattare e gestire programmi di attività fisica mirati alle esigenze individuali. L’Open Day di Studio Muovi la Salute di Albenga rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dal CISM, che porta anche in Liguria un messaggio di salute e consapevolezza: il movimento è una risorsa terapeutica fondamentale, scientificamente validata, da integrare nei percorsi di cura e prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari e metaboliche, respiratorie, oncologiche, neurologiche).

Durante la giornata, i partecipanti/visitatori potranno incontrare chinesiologi, fisioterapisti, logopedisti e neuropsicologi, per approfondire soluzioni efficaci per i diversi bisogni di salute. Sarà presentato il modello della “Palestra della Salute”, un nuovo modo di concepire l’attività motoria come parte di un progetto terapeutico strutturato e personalizzato. L’evento offrirà inoltre l’occasione per conoscere più da vicino il modello biopsicosociale, che mette al centro la persona nella sua globalità, integrando la dimensione fisica, psicologica e sociale del benessere.

Lo Studio Muovi la Salute rappresenta un’eccellenza ligure nel campo della fisioterapia innovativa e dell’esercizio terapeutico. Grazie a un team multidisciplinare e a strumentazioni avanzate come Walker View, Prokin 252, Iso Lift, Vibra 3.0 e Firflow, si offrono percorsi di recupero e prevenzione personalizzati per diverse condizioni cliniche: riabilitazione postoperatoria, Parkinson, osteoporosi, carcinoma mammario, mal di schiena, scoliosi e altre patologie croniche. A ciò si aggiungono servizi di logopedia per disturbi della voce della deglutizione e dell’attenzione oltre che servizi di neuropsicologia per la valutazione cognitiva, il training e il supporto ai caregiver. È un approccio che coniuga competenza, empatia e innovazione, con un unico filo conduttore: il movimento come strumento di cura e di vita.

L’Open Day del 28 ottobre rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino questi professionisti e comprendere come l’esercizio fisico, se correttamente guidato da esperti, possa diventare una medicina naturale, accessibile e potente. L’evento è gratuito e aperto a tutti, su prenotazione. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare lo Studio Muovi la Salute di Albenga al numero 366.86.02.311. I professionisti disponibili per una consulenza gratuita saranno: dott.ssa Ilaria Moreno; dott. Antonio Donato; dott. Giacomo Puleo; dott. Nicola Mitrano; dott.ssa Valeria Mallia; dott.ssa Lucrezia Mazzola.