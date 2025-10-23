Savona, Giorgio Scaramuzzino racconta ai bambini la Palestina con "Nasi rossi. Storia della piccola Sana a Gaza"

Sabato 25 ottobre alle ore 16.30, nella sala consiliare del Comune di Savona, si terrà l’incontro “Nasi rossi. La pace può iniziare da un sorriso”, tratto dal libro “Nasi rossi. La storia della piccola Sana a Gaza” (Salani). L’appuntamento, dedicato ai bambini ma aperto a tutti, sarà condotto dall’attore, regista e autore teatrale Giorgio Scaramuzzino, figura di spicco del teatro e della letteratura per l’infanzia. L’evento è curato dalla Libreria Ubik Savona in collaborazione con l’Associazione Culturale Liguria Palestina, Sanitari per Gaza Liguria, Officina della Pace, Bottega della Solidarietà e con il patrocinio del Comune di Savona.

La storia di Sana è ambientata nella Striscia di Gaza. Sana ha dieci anni e ama costruire aquiloni che volano davvero. Dalla terrazza di casa sua li lancia verso il cielo, aspettando il vento giusto. Quando non c’è la guerra, i cieli di Gaza si riempiono di aquiloni colorati. Sana sogna un mondo diverso, in cui poter andare a scuola, giocare in un cortile senza macerie e vivere senza paura. Un giorno nella sua vita arriva Peter, un clown che le regala un naso rosso. Da quel momento Sana scopre che anche un piccolo gesto può accendere la speranza e che un sorriso può diventare una forma di resistenza. In mezzo alla guerra e alla paura, la bambina impara che la fantasia e l’amicizia hanno un potere straordinario: trasformare la paura in coraggio.

“Nasi rossi” è un libro che affronta temi difficili con delicatezza e poesia, parlando ai più piccoli di empatia, pace e del potere salvifico dell’immaginazione. È un invito a credere che anche nei momenti più oscuri un gesto semplice possa accendere la luce, e che la pace, forse, può davvero cominciare da un sorriso.

Giorgio Scaramuzzino è attore, regista e drammaturgo, vincitore del Premio Andersen 2001 e docente di Animazione teatrale presso l’Università di Genova. È stato direttore artistico del Teatro dell’Archivolto e del Teatro Nazionale di Genova. Tra i suoi libri ricordiamo Il drago Gerardo, Tutti giù dal palco, Pensa che ridere!, Un asino a strisce, Il lupo è morto, anzi no!, Ti regalo uno sbadiglio, Questa zebra non è un asino, Cipì e Bandiera in scena. Con Altan ha collaborato alle storie della Pimpa, e sua è la voce di celebri audiolibri, tra cui quelli di Harry Potter e Giulio Coniglio, e dei film di animazione della Pimpa.

Un appuntamento per scoprire la forza del teatro, della parola e dell’immaginazione, capace di parlare di pace e di speranza anche ai più piccoli, ricordando che a volte basta davvero un naso rosso per cambiare lo sguardo sul mondo.