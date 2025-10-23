Gazebo della Lega ad Albissola Marina e Savona: appuntamento con i cittadini

La Lega torna sul territorio con i gazebo informativi per incontrare i cittadini. Gli appuntamenti previsti si terranno sabato 25 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza dei Leuti ad Albissola Marina, e sabato 8 novembre, dalle 15.30 alle 19.00, in corso Italia a Savona.

“Riprendiamo con entusiasmo le iniziative territoriali per dare la possibilità alle persone di avere un momento di incontro e di confronto diretto con referenti locali, sostenitori e militanti del partito sulle scelte politiche locali e nazionali, nonché sui risultati ottenuti grazie all’incisività del Partito all’interno della coalizione di Governo e in Regione. Durante l’occasione verrà distribuito materiale informativo sul Decreto Sicurezza, i contenuti della Legge di Bilancio 2026 e i risultati raggiunti nei primi tre anni di Governo grazie all’impegno della Lega”, commenta il commissario provinciale della Lega Dario Ghezzi.