Savona, incontro del consigliere Orsi (PensieroLibero.zero) con Ripamonti e Scaramuzza. Movimenti pre-elettorali?

Non è passata inosservata, due sere fa, la presenza dell’assessore regionale Paolo Ripamonti, del consigliere leghista Maurizio Scaramuzza, di Roberto Sasso Dal Verme e di Fabio Orsi in un ristorante del centro città.

Anche se manca circa un anno e mezzo alle elezioni amministrative, le manovre nel centrodestra sono iniziate per riprendersi Palazzo Sisto. Per ora si parla e si sonda il terreno. Lo stesso Orsi ha incontrato, qualche settimana fa, il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia Matteo Debenedetti e, ancora prima, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Manuel Meles.

Sull’incontro dell'altra sera nel risotrante del centro, Ripamonti spiega che non ci sia “niente di carbonaro” e riconosce il buon lavoro fatto finora da Orsi in Consiglio comunale. Il capogruppo di Pensiero.Libero.zero parla di una semplice chiacchierata: “Sono chiacchierate utili – ha spiegato Orsi – in cui ognuno esprime le proprie opinioni restando fermo sulle proprie convinzioni”.

Il tem dell'incontro sarebbe stata l'attività svolta fino ad ora dai due gruppi in consiglio comunale ma non è da escludere che si ia parlato già del prossimo appuntamento elettorale di Savona.

È indubbio che il centrodestra sia alla ricerca, oltre che di un candidato civico, anche di alleati forti per le proprie liste, con l’obiettivo di strappare il Comune al centrosinistra. I partiti starebbero sondando il terreno per verificare quali potrebbero essere i possibili alleati, anche nel mondo del civismo, e in grado di convincere soprattutto gli indecisi e i potenziali astenuti che vedono appunto nelle liste civiche una possibile scelta.