L'Asl2 revoca il bando per il direttore della Neuropsichiatria infantile: “Serve aggiornare il profilo professionale”

L'Asl2 ha revocato integralmente lla delibera che aveva dato il via alle procedure per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile.

Il bandoprevedeva la selezione di un medico specialista per la direzione della struttura, afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

La revoca è stata motivata da sopravvenuti motivi di interesse pubblico e dalla necessità di “rivedere il profilo oggettivo e soggettivo” della posizione. Come si legge nel documento, il direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ha segnalato l’esigenza di aggiornare i percorsi di cura e ricovero per le acuzie dei minori, ridefinire la residenzialità a gestione diretta dell’Asl2 dedicata ai minori e introdurre nuove strategie di supporto attraverso lo strumento del budget di salute.

Questi cambiamenti, in base a quanto spiegato da Asl nella delibera, rendono necessario riconsiderare la figura del futuro direttore, con l’obiettivo di ampliare la platea dei candidati anche a professionisti psicologi e adeguare la selezione alle nuove esigenze organizzative e assistenziali.