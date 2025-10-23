"Vicini a te, lontani dall’influenza": il 29 ottobre il camper vaccinale fa tappa a Garlenda, Ortovero e Arnasco

Martedì 28 ottobre sarà la seconda tappa della campagna “Vicini a te, lontani dall’influenza” promossa da Asl 2. Il camper mobile del progetto farà tappa nei comuni di Garlenda, Ortovero e Arnasco, portando direttamente nei territori interessati un team sanitario completo, composto da medico, infermiere e autista, attrezzature per la conservazione dei vaccini e uno spazio dedicato all’osservazione post-vaccino.

L’iniziativa intende garantire il diritto alla prevenzione anche nelle località più isolate e rendere più agevole l’accesso alla vaccinazione per chi ha difficoltà a spostarsi, anche nei comuni più centrali.

La vaccinazione sarà disponibile sia con accesso libero, senza prenotazione, sia tramite prenotazione sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

Nel dettaglio, il 28 ottobre il camper sarà a Garlenda dalle 9:30 alle 11:30 in Borgata Ponte, nei pressi dell’Ufficio Postale; a Ortovero dalle 12:30 alle 14:00 in Viale alla Chiesa 18, all’esterno dell’Enoteca Regionale; e ad Arnasco dalle 14:30 alle 16:00 davanti all’Ambulatorio di prossimità, dietro al Palazzo del Comune.

Le tappe successive del camper saranno: il 7 novembre a Calice, Magliolo e Giustenice; l’11 novembre a Sassello, Pontinvrea e Stella S. Giovanni; il 18 novembre a Calizzano, Bardineto e Murialdo; il 25 novembre a Cisano, Villanova e Ceriale; il 2 dicembre a Toirano, Boissano e Noli; il 9 dicembre a Celle Ligure, Quiliano e Spotorno; e il 12 dicembre a Savona, con la tappa conclusiva della campagna.