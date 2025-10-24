Savona, 250mila euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Villapiana

La giunta comunale di Savona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico- economica per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Villapiana, con un investimento complessivo di 250.000 euro interamente finanziati dall’avanzo.

“Sappiamo che Savona ha bisogno di un’azione incisiva per la cura e la manutenzione - dice il sindaco Marco Russo - Per questo nel mese di maggio, epoca dell'approvazione della manovra da 7 milioni, abbiamo scelto di orientare in larga misura l'avanzo in questa direzione, agendo su più fronti. Dopo il milione di euro destinato agli asfalti e i 90mila per le aree canine, ora interveniamo sui marciapiedi”.

Aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Nello Parodi: “Sappiamo che c’è bisogno di intervenire sui marciapiedi in tutta la città, ma abbiamo scelto di concentrarci su un solo quartiere, iniziando da Villapiana, perché è il quartiere che ne ha più bisogno. Con questo progetto andiamo a risanare marciapiedi molto frequentati, migliorando la percorribilità e il decoro urbano”.

Il progetto prevede il rifacimento completo dei tratti ammalorati, utilizzando lastre in pietra di luserna a spacco, materiale già ampiamente impiegato in città, per garantire uniformità e un migliore rapporto tra costo e prestazioni.

Gli interventi, che saranno messi a gara nelle prossime settimane, interesseranno i seguenti tratti: via Alessandria – dal civico 1/r a via Fiume (lato sinistro); via Milano – su più tratti; via Vanini – intera via su entrambi i lati; via Don Bosco – tratto antistante il plesso scolastico Boselli-Alberti Via Albenga – intera via su entrambi i lati; via Torino – dal civico 135/r al civico 147/r (lato destro).