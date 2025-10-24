Savona celebra i volontari delle Pubbliche Assistenze: esposte le bandiere sul Palazzo Comunale

Una giornata per dire grazie a chi, ogni giorno, dedica tempo ed energie al servizio degli altri. Anche Savona ha voluto partecipare alla Giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze, celebrata il 24 ottobre, rendendo omaggio ai tanti volontari e volontarie che presidiano il territorio con impegno, generosità e senso civico.

Questa mattina le bandiere della Croce Bianca e dell’Anpas sono state esposte sul balcone del Palazzo Comunale di Savona, accanto a quelle della città, dell’Italia e dell’Unione Europea. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, per riconoscere pubblicamente il lavoro quotidiano svolto dalle Pubbliche Assistenze in favore dei cittadini, soprattutto dei più fragili e bisognosi.

“È stato bello esporre la bandiera delle Pubbliche Assistenze – ha commentato il sindaco Marco Russo – insieme con il presidente della Croce Bianca e i volontari. È un atto dal profondo contenuto simbolico, che sottolinea la grande importanza civica di chi ogni giorno si mette al servizio della comunità. Ringrazio di cuore tutti i volontari per la loro dedizione, il loro tempo e la loro umanità”.

Oltre alle bandiere, la Croce Bianca di Savona ha partecipato all’iniziativa esponendo in piazza Sisto una delle proprie ambulanze.