 / Attualità

Attualità | 25 ottobre 2025, 09:55

“NO all’inceneritore in Val Bormida”: sabato 25 ottobre la raccolta firme presso l’area dell’ex stabilimento Ferrania

In occasione della giornata FAI d’autunno sarà presente un banchetto informativo a partire dalle ore 15.30

“NO all’inceneritore in Val Bormida”: sabato 25 ottobre la raccolta firme presso l’area dell’ex stabilimento Ferrania

Il Coordinamento NO INCENERITORE Valle Bormida Ligure & Piemontese annuncia l’avvio ufficiale della raccolta firme contro la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione/incenerimento dei rifiuti in Val Bormida, con modalità online su Change.org e cartacea ai banchetti sul territorio.

La prima tappa sarà sabato 25 ottobre a Ferrania, in occasione della giornata FAI d’autunno, dove sarà presente un banchetto informativo e di raccolta firme presso l’area dell’ex stabilimento Ferrania, a partire dalle ore 15.30.

L’iniziativa segna l’inizio di una campagna di partecipazione popolare che coinvolgerà cittadini, associazioni e amministratori per ribadire il NO fermo e motivato all’inceneritore: "Un impianto che porterebbe rifiuti da tutta la Liguria, in gran parte da Genova - spiegano dal coordinamento - aggravando l’inquinamento e il traffico in una valle già segnata da decenni di attività industriali".

Il Coordinamento sottolinea che "la vera alternativa passa da riduzione, riuso e riciclo, insieme alla bonifica dei siti contaminati e alla valorizzazione delle risorse locali. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e firmare: online su Change.org e ai banchetti che si terranno nelle prossime settimane nei comuni della Valle".

News collegate:
 Il coordinamento No Inceneritore lancia una raccolta firme: "No ai camion di rifiuti da Genova, difendiamo salute e territorio" - 24-10-25 12:04

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium