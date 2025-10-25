“NO all’inceneritore in Val Bormida”: sabato 25 ottobre la raccolta firme presso l’area dell’ex stabilimento Ferrania

Il Coordinamento NO INCENERITORE Valle Bormida Ligure & Piemontese annuncia l’avvio ufficiale della raccolta firme contro la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione/incenerimento dei rifiuti in Val Bormida, con modalità online su Change.org e cartacea ai banchetti sul territorio.

La prima tappa sarà sabato 25 ottobre a Ferrania, in occasione della giornata FAI d’autunno, dove sarà presente un banchetto informativo e di raccolta firme presso l’area dell’ex stabilimento Ferrania, a partire dalle ore 15.30.

L’iniziativa segna l’inizio di una campagna di partecipazione popolare che coinvolgerà cittadini, associazioni e amministratori per ribadire il NO fermo e motivato all’inceneritore: "Un impianto che porterebbe rifiuti da tutta la Liguria, in gran parte da Genova - spiegano dal coordinamento - aggravando l’inquinamento e il traffico in una valle già segnata da decenni di attività industriali".