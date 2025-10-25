Mercato Auto Italia 2025: settembre in crescita, ma l’anno resta in lieve calo. Fiat Panda la più venduta

Il mercato italiano dell’auto chiude settembre 2025 con 127.022 immatricolazioni, in crescita del +4,0% rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, il bilancio dei primi nove mesi dell’anno resta leggermente negativo: -2,89% rispetto al 2024, con 1.175.991 nuove immatricolazioni complessive.

Un risultato che riflette un contesto ancora complesso, tra tassi d’interesse elevati, un mercato dell’usato molto vivace e la persistente transizione verso veicoli elettrificati.

I 10 modelli più venduti in Italia nei primi 9 mesi del 2025

A dominare la classifica è ancora una volta la Fiat Panda, un’istituzione del mercato italiano, seguita da modelli che confermano il peso crescente dei B-SUV e delle citycar ibride.

Top 10 Modelli – Immatricolazioni 2025 (gen-sett)

(con variazione rispetto al 2024)

Fiat Panda – 82.033 unità (+1,21%) Jeep Avenger – 38.281 unità (+27,08%) Dacia Sandero – 36.642 unità (–16,78%) Toyota Yaris Cross – 26.307 unità (–5,32%) Toyota Yaris – 26.159 unità (+10,19%) Dacia Duster – 26.104 unità (+30,14%) VW T-Roc – 19.983 unità (–13,90%) Fiat Grande Panda – 6.335 unità (nuovo modello, debutto 2025) Citroën C3 – 20.867 unità (+9,11%) Toyota Aygo X – 17.222 unità (+7,28%)

La Fiat Panda consolida la leadership con una quota di mercato del 6,98%, seguita dalla Jeep Avenger, vera rivelazione dell’anno grazie al design compatto e alla disponibilità di versioni mild hybrid ed elettriche.

La Dacia Duster si distingue come uno dei SUV più richiesti, con una crescita del +30%, mentre la nuova Fiat Grande Panda segna un ritorno importante nel segmento B.

I 10 marchi più venduti in Italia nel 2025 (gennaio–settembre)

Sul fronte dei brand, il mercato conferma la solidità del gruppo Stellantis ma mostra una ripresa significativa dei costruttori asiatici, in particolare Toyota e Kia.

Top 10 Brand – Immatricolazioni 2025 (gen-sett)

(con variazione rispetto al 2024)

Fiat – 116.081 unità (–5,15%) Toyota – 90.412 unità (–1,74%) Volkswagen – 87.929 unità (–5,26%) Dacia – 75.638 unità (+1,72%) BMW – 55.377 unità (+3,68%) Audi – 54.285 unità (+7,79%) Jeep – 50.372 unità (–5,96%) Peugeot – 62.632 unità (+0,06%) Renault – 59.162 unità (–13,33%) Mercedes-Benz – 40.735 unità (+7,26%)

Nonostante il leggero calo su base annua, Fiat resta leader del mercato con una quota del 9,87%. Toyota conferma il proprio dominio tra i marchi esteri, sostenuta da una gamma fortemente ibridizzata. In crescita anche Audi e Mercedes, che rafforzano la presenza nel premium, mentre Dacia continua a consolidarsi grazie a un posizionamento di valore e prezzi competitivi.

La sostenibilità come sfida: emissioni e target CO₂

Il report Dataforce segnala un valore medio di 115 g/km di CO₂ per le vetture immatricolate nei primi nove mesi del 2025, superiore al target europeo di 93,6 g/km.

La maggior parte dei costruttori resta quindi esposta a sanzioni CO₂, con i principali gruppi che accumulano oltre 2,3 miliardi di euro di debiti potenziali complessivi.

Fanno eccezione i brand a maggiore elettrificazione come Tesla, Toyota e BYD, quest’ultima in forte crescita grazie alla gamma full electric.

Il noleggio a lungo termine come alternativa al possesso

In un contesto in cui i costi di gestione, l’incertezza tecnologica e la svalutazione dei veicoli rendono il possesso sempre meno conveniente, cresce la scelta del noleggio a lungo termine.

Questa formula permette di utilizzare un’auto nuova senza immobilizzare capitali, con un canone mensile che include assicurazione, manutenzione e assistenza, garantendo prevedibilità dei costi e libertà di rinnovo.

L’intervista – Alessandro Borrelli, General Manager di Noleggio Semplice

"Il noleggio a lungo termine – spiega Alessandro Borrelli, General Manager di Noleggio Semplice – rappresenta oggi una soluzione razionale e moderna. Gli italiani stanno capendo che l'auto è sempre meno un bene da possedere e sempre più un servizio da utilizzare. Con canoni competitivi e zero pensieri di gestione, il NLT si afferma come alternativa concreta all'acquisto, anche per i privati."

“Il 2025 – aggiunge Borrelli – segna inoltre un’accelerazione verso modelli ibridi ed elettrici, e il noleggio si conferma la modalità ideale per provarli senza rischi, approfittando delle formule flessibili e dell’assistenza completa che offriamo ai nostri clienti.”

Il mercato auto italiano chiude il terzo trimestre del 2025 con segnali di resilienza, sostenuto da nuovi modelli, strategie di elettrificazione e un crescente interesse verso formule di mobilità più intelligenti.

Nel prossimo trimestre, l’evoluzione dei tassi e gli incentivi green potrebbero determinare la direzione del mercato, mentre il noleggio a lungo termine continuerà a rappresentare una delle leve più efficaci per sostenere le immatricolazioni e accompagnare la transizione del parco circolante italiano.















