Andora, un altro successo per la “Camminata tra gli Olivi 2025” di San Bartolomeo: un viaggio tra natura, tradizione e pace

Si è conclusa con una partecipazione numerosa e sentita la “Camminata tra gli Olivi 2025”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Città dell’Olio e organizzata dal Comune di Andora in collaborazione con i volontari della Pro Loco. Una giornata di scoperta e condivisione che ha portato residenti e visitatori tra i suggestivi uliveti di San Bartolomeo di Andora, aperti con generosità dai coltivatori locali.

A guidare i partecipanti lungo il percorso immerso nei colori e nei profumi della vallata è stata l’assessore alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali Monica Risso, che ha accompagnato il gruppo tra scorci panoramici e angoli autentici del paesaggio ligure.

Il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, anche coordinatore regionale ligure dell’Associazione Città dell’Olio, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “La Camminata fra gli Olivi rappresenta un’occasione di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze: non solo l’olio extravergine d’oliva di qualità, ma anche l’entroterra andorese e ligure, una risorsa da vivere e che ci impegniamo a valorizzare come attrattiva durante tutto l’anno. Un connubio perfetto tra la tradizione agricola delle fasce e le rinomate spiagge di Andora, simbolo di un’offerta turistica completa e sostenibile”.

All’evento ha preso parte anche l’assessore all’Ambiente Alexandra Allegri. Molto apprezzata dal pubblico la degustazione curata dai volontari della Pro Loco, che hanno proposto olio EVO, pesto fresco, paté d’oliva e la tradizionale stroscia, preparati con i prodotti dei frantoi e delle aziende agricole locali — COA, Fratelli Morro e Ziliani.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’intervento musicale di Nando Rizzo, che ha accolto i partecipanti eseguendo Imagine di John Lennon, in sintonia con il tema della pace che ha caratterizzato l’edizione di quest’anno.

Presenti anche escursionisti provenienti da Fossano, a testimonianza del richiamo che la manifestazione continua a esercitare oltre i confini locali.

Nel suo intervento conclusivo, l’assessore Monica Risso ha voluto ringraziare i tanti protagonisti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: “Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i proprietari che hanno aperto i loro uliveti, a Marco Giordano che ha condiviso con noi lo spazio suggestivo della Madonnina, dove c’è stato un momento di riflessione sul tema della pace e ha curato la pulizia dei percorsi, a Roberto Anfosso che ha ospitato la degustazione nel proprio uliveto, alla consigliera Maria Teresa Nasi e al Presidente del Consiglio Comunale Flavio Marchiano con i quali abbiamo ideato il percorso che ha permesso ai partecipanti di vivere i luoghi dove si rinnova l’antica cultura dell’olivo, simbolo di identità e tradizione per la comunità andorese”.

Una giornata che ha saputo unire la bellezza del territorio, il valore della memoria e lo spirito di comunità, rinnovando il legame profondo tra Andora e il suo olio, ambasciatore autentico della Liguria più vera.