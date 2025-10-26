Pietra, pronta la pacifica e allegra invasione degli scout per festeggiare i cinquant'anni di nascita del Valmaremola2

Si sono ritrovati in quattro punti diversi – Ranzi, Borgio, Tovo e Borghetto – e si riuniranno tutti in piazza San Nicolò, a Pietra Ligure, per una grande festa che profuma di amicizia, memoria e servizio. Cinquant’anni dopo quel 5 ottobre 1975, quando grazie all’intuizione di don Carlo Lamberto e del professor Baldassarri nacque il reparto “Orsa Maggiore”, primo gruppo scout pietrese, gli scout del Valmaremola 2 celebrano oggi un anniversario speciale, mezzo secolo di avventura, educazione e condivisione.

La giornata è cominciato con i cammini in partenza dai luoghi simbolo dello scoutismo pietrese, guidati dalle testimonianze di chi, in questi cinquant’anni, ha indossato il fazzolettone e fatto crescere la grande famiglia degli scout di Pietra Ligure. Tutti i percorsi confluiranno nel cuore del paese, in piazza San Nicolò, dove alle 10:30 si terrà la cerimonia ufficiale dell’anniversario, momento centrale di un programma che unisce storia, spiritualità e comunità e prima del pranzo presso la parrocchia del Soccorso.

Nel pomeriggio la festa proseguirà con la Santa Messa nella chiesa di San Nicolò e con la tradizionale cerimonia dei passaggi, simbolo di continuità tra passato e futuro.