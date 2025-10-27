Luigi Garlando racconta Pertini: due incontri a Savona per cittadini e studenti

Savona si prepara a ospitare un evento speciale dedicato a cittadini e studenti: martedì 28 ottobre e mercoledì 29 ottobre, Luigi Garlando, l’autore italiano più letto nelle scuole, sarà protagonista di due incontri in anteprima nazionale nella sua città di origine, per raccontare la vita di Sandro Pertini, il “Presidente degli italiani”.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 28 ottobre alle ore 18, nella Sala Rossa del Comune di Savona. Garlando presenterà il suo nuovo libro, “Sandro libera tutti. Storia di Pertini, il partigiano che diventò Presidente”, ripercorrendo le tappe fondamentali della vita del Presidente più amato dagli italiani. L’incontro sarà moderato da Francesca Agostini, Presidente provinciale ANPI, e da Renata Barberis, e si svolge in collaborazione con ANPI, ISREC, ANED e il Comune di Savona.

La mattina successiva, mercoledì 29 ottobre dalle ore 9.30, la Sala della Sibilla ospiterà l’incontro con gli studenti delle scuole savonesi, per un momento di approfondimento sulla figura di Pertini e sui valori che ha incarnato: resistenza, integrità, dedizione agli ideali, ma anche vicinanza e simpatia verso la gente comune.

Luigi Garlando, autore di grandi successi scolastici come Per questo mi chiamo Giovanni e Vai all’inferno, Dante!, racconta la storia di un uomo che, fin da bambino, mostrava sensibilità verso le ingiustizie sociali. Nato in una famiglia agiata, Sandro Pertini coltivava da piccolo il sogno di diventare ebanista. Ma la sua vera passione sarebbe stata la politica, intesa come impegno per il bene comune e per la giustizia sociale. Una scelta che lo portò a lottare contro il fascismo, a subire anni di carcere e a partecipare attivamente alla nascita della Repubblica italiana.

L’8 luglio 1978, in un’Italia ancora segnata dall’omicidio Moro, Pertini viene eletto Presidente della Repubblica, unico esponente del Partito socialista a ricoprire questa carica, con 832 voti su 995 — un record di preferenze che resta imbattuto. Rimarrà in carica fino al 1985, ma prima di salire al Quirinale, Pertini è stato giornalista, avvocato, imbianchino, muratore e partigiano, figura centrale della Resistenza italiana.

Garlando racconta la storia di un uomo che desiderava essere ricordato “come qualcuno sempre sincero, che ha pagato i suoi errori, che ha amato la libertà e il popolo italiano, e che ha sempre creduto nei giovani”.