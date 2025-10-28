Savona, Forza Italia rafforza le basi e prepara le prossime sfide

Forza Italia Savona lavori in corso. "La serata di ieri ha rappresentato un significativo momento di ritrovo e pianificazione - commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - Presso la nostra sede di piazza Santa Cecilia, si è tenuta infatti la riunione del Coordinamento provinciale, preceduta dai lavori del Direttivo provinciale di Azzurro Donna, nostra importante componente femminile. Ringrazio il Segretario Provinciale Luigi Pignocca e la Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna Camilla Ciccarelli per l'organizzazione puntuale e precisa della serata".

"L'incontro è stato molto partecipato, pieno di entusiasmo e ricco di spunti operativi. Numerosi sono stati i temi di grande rilievo strategico che abbiamo affrontato. Si è discusso della campagna di tesseramento, uno strumento vitale per rafforzare le nostre basi sul territorio e allargare il consenso".

"Abbiamo delineato le prospettive in vista del Congresso regionale del 2026 e della cruciale tornata elettorale del 2027, appuntamenti che vedranno il nostro movimento protagonista con rinnovato slancio e la determinazione a incidere sulle scelte politiche locali", aggiunge.

"È stato un momento di confronto costruttivo e trasparente, non solo di ascolto delle esigenze dei territori, ma anche di programmazione concreta per il futuro. L'obiettivo è consolidare il ruolo di Forza Italia come forza moderata, liberale e popolare, indispensabile per il buon governo della nostra provincia", conclude Vaccarezza.