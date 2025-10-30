Nuovo segretario all’Autorità Portuale, il sindaco di Savona: “Accogliamo con soddisfazione la nomina di Tito Vespasiani”

“Accogliamo con soddisfazione la nomina del nuovo segretario generale dell’Autorità Portuale di Genova-Savona-Vado, Tito Vespasiani, e, nel contempo, vogliamo salutare Paolo Piacenza, ringraziandolo per l’importante e intenso lavoro svolto in questi anni e augurandogli il meglio per il nuovo prestigioso incarico che ha ricevuto”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Savona Marco Russo.

“Ringraziamo il presidente Paroli per aver compiuto una scelta – prosegue -, ispirata a criteri di merito, che ha portato alla designazione di una figura di altissimo profilo, con elevate competenze, qualifiche tecnico-amministrative e una lunga esperienza in questo ruolo.

Come abbiamo già detto, si apre una fase molto importante per la nostra Autorità di Sistema Portuale che deve essere improntata a rinnovamento e modernizzazione, sia sotto il profilo organizzativo e operativo sia sotto quello dell’integrazione e valorizzazione di tutti gli scali che compongono il sistema Portuale per consentirgli di affrontare le sfide del mercato globale.

Il presidente Paroli dimostra una chiara visione di tutto ciò, che il territorio apprezza, e questa nomina, che finalmente completa l’organigramma del porto, lo conferma. Auguriamo un buon lavoro al nuovo segretario che aspettiamo quanto prima di conoscere personalmente”.