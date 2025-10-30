Stadio Bacigalupo, il Savona Calcio replica a Rossello: “Avremmo dovuto pagare un campo per poi prenderlo in affitto?”

Le dichiarazioni puntute rilasciate dall'assessore Francesco Rossello nei confronti delle gestioni societarie del Savona (anche l'attuale) non sono passate inosservate alla dirigenza biancoblu.

Stamane il sodalizio guidato dal presidente Milani ha infatti replicato in maniera netta a quanto affermato dall'amministratore savonese dopo la presentazione del progetto di ristrutturazione del Bacigalupo:

"In questi mesi ho sentito troppe affermazioni basate su presupposti inventati e non corrispondenti alla realtà. Purtroppo però - aveva dichiarato Rossello - va rilevato che non è previsto nessun investimento sullo stadio da parte del Savona calcio che alla fine ha deciso di orientare altrove i propri sforzi. Ovviamente non discuto le scelte di investimento, ma se leggo sui giornali che la società vuole tornare a casa sua e che per questo vuole investire sullo stadio, non posso non dire che nessuna azione è stata compiuta dalla società in questo senso".



Parole decise, alle quali ha risposto poco fa lo stesso Savona:

"Siamo purtroppo nuovamente costretti a ribadire concetti piuttosto semplici, di cui abbiamo già discusso più volte nei numerosi incontri avuti con l’Assessore Rossello.

I soci del Savona FBC 1907 si sono resi disponibili a partecipare in modo serio e concreto alla rinascita dello Stadio “Valerio Bacigalupo”.

Ribadiamo che i concessionari non siamo noi e non potremo mai esserlo, a causa di bandi che premiano chi ha già strutture in gestione, penalizzando invece chi desidera investire per migliorare impianti pubblici. Per questo motivo, nessun privato potrà mai impegnare capitali importanti senza la possibilità di beneficiarne direttamente.

Avremmo forse dovuto impegnarci nel rifacimento del campo in sintetico per poi doverlo prendere in affitto?

Ricordiamo che solo grazie al nostro intervento, e in particolare alla visita del Presidente Bucci presso la nostra sede, si è finalmente sbloccata una situazione che da anni risultava alquanto “complicata” e stagnante.

Saremo felici se, anche grazie al nostro contributo, il progetto recentemente presentato potrà essere realizzato, pur non rispecchiando pienamente le ambizioni societarie.

Non siamo schierati politicamente, ma crediamo fermamente che chi ama davvero il Savona saprà ricordare, in futuro, le tante parole rimaste solo di circostanza.

Ci chiediamo, infine, perché venga utilizzato il nostro nome per fare notizia, quando apprendiamo che chi gestisce la struttura da anni — senza alcun intervento di miglioramento — non investirà nulla nel nuovo progetto finanziato da Regione e Comune.

Ricordiamo, inoltre, che a dichiarare pubblicamente più volte che lo Stadio Bacigalupo è “la casa del Savona” non siamo stati noi, ma proprio l’Assessore Rossello".