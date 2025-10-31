Ad Alassio le celebrazioni per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

Nel giorno dedicato all’Unità Nazionale e alle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale di Alassio celebra la conclusione vittoriosa della Prima Guerra Mondiale e ricorda e onora i caduti per la patria, per la difesa della pace e per la civile convivenza internazionale.
Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, a nome dell’Amministrazione Comunale, nel ricordare con commosso e orgoglioso pensiero i Concittadini Caduti in guerra, informa la cittadinanza che la cerimonia commemorativa si terrà martedì 4 novembre alle ore 10.30.
Il programma prevede l’ammassamento davanti al Palazzo Comunale di Alassio, la benedizione delle corone di alloro e il corteo fino al Monumento ai Caduti, dove avverranno l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, seguite dalla deposizione delle corone di alloro. L’orazione ufficiale per il IV Novembre sarà tenuta dallo storico contemporaneista Prof. Pier Franco Quaglieni. La celebrazione si concluderà con la Santa Messa in Largo Caduti Italiani nelle missioni di pace.
In caso di maltempo la Santa Messa sarà officiata nella Collegiata di Sant'Ambrogio.