SISIA debutta nel pop italiano con "In fondo sei tu": dalla scena del musical al cantautorato

Esce oggi sulle piattaforme digitali "In fondo sei tu", primo singolo di SISIA, nome d'arte di Emma Citzia, pubblicato dall'etichetta Parolesuoni. Un debutto che segna una svolta per l'artista ligure, finora conosciuta principalmente nei circuiti del teatro musicale, dove ha interpretato ruoli da protagonista in produzioni come Legally Blonde, Mamma Mia! e Sister Act.

Il brano, scritto a quattro mani dalla stessa Citzia con Federica Sartori e prodotto presso il Sun Idea Studio di Dario Bonelli, racconta un amore adolescenziale che implode sotto il peso dell'orgoglio e delle aspettative disattese. Ma più che una canzone sulla fine di una storia, "In fondo sei tu" è un monologo interiore che documenta il passaggio dalla dipendenza emotiva all'autonomia. "Il finale, con l'immagine del 'giubbotto oro' che non luccica più, simboleggia la fine dell'incanto - si legge nella nota di lancio del brano - La luce non veniva più dalla relazione ma dalla persona amata".

Nata ad Albenga e formata presso accademie di riferimento come Il Sistina, Il MASS e Milano Master Musical, SISIA porta nel pop la presenza scenica affinata nei musical e una consapevolezza drammaturgica non comune nel panorama delle cantautrici emergenti. Ha partecipato a Casa Sanremo e al concerto "Gente di Mare", conquistando diverse borse di studio nazionali prima di decidere di concentrarsi sulla scrittura autoriale.

"Utilizzo la musica come spazio di esplorazione emotiva e identitaria - dichiara l'artista, che definisce il suo progetto come "l'esigenza di dare voce a sensazioni intime e contrastanti". La scrittura è dichiaratamente diretta e viscerale, con uno stile che ambisce a trovare equilibrio tra fragilità e forza, tra introspezione e desiderio di connessione con il pubblico.

Attualmente impegnata con la Compagnia Riviera Musical, SISIA sembra voler costruire un percorso parallelo che unisca la performance teatrale all'espressione cantautorale, mantenendo quella "coerenza espressiva" che rivendica come tratto distintivo del suo lavoro.

Il singolo è accompagnato da un video disponibile su YouTube, mentre la promozione radiofonica parte proprio oggi con il supporto del label manager Gianfranco Cuffaro.